阿里巴巴蔡崇信：贸易战将对美国工业造成最大损害

新浪美股讯 北京时间1日早间消息，阿里巴巴董事局副主席蔡崇信接受美国媒体采访时称，中美之间的贸易争端正值中国经济转型为美国出口提供机会之际，如果爆发贸易战，将对美国工业造成最大损害。

蔡崇信接受CNBC节目《Closing Bell》采访时称：“贸易战正值一个非常讽刺的时刻。”

他表示：“中国现在有3亿消费者，要求和渴望从世界各地购买商品。对美国和欧洲的生产商来说，这是一个巨大的机会，向中国销售产品，并进入这个庞大的消费群体。”

作为中国电商巨头阿里巴巴集团的联合创始人，蔡崇信警告称，美国企业已经因为关税僵局而受到损害。

他表示：“这已经在发生，因为在美国对一些中国产品征收关税后不久，中国感到别无选择，只能采取报复措施。”

蔡崇信表示，直接受到影响的是围绕美国主要出口产品的产业，例如大豆。但他并不担心美国的小企业主，这就是为什么他认为阿里巴巴不会因为中美贸易争端而受到太大影响。

蔡崇信表示：“长期而言，这不会造成任何危害。我们希望进入美国的小企业，即使对其中一些项目征收一些关税，还有许多其他种类的产品提供了巨大的机会。”

撇开阿里巴巴的安全感不谈，蔡崇信表示，该电商巨头着眼的是长期前景，超越了他所称的中美贸易关系中的“暂时现象。”