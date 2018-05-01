销售份额5.1% 苹果iPhone X依然是最畅销的智能手机

来源：cnBeta

Counterpoint Research的最新数据显示，iPhone X不仅是所有iPhone机型当中最畅销的一款，还是战胜三星旗舰机型成为全球最畅销的智能手机。对苹果来说更好的消息是，今年第二个月的五个畅销设备中有四个是iPhone，而销量也比去年同期提高了5%。

iPhone X以5.1%的销售份额排名第一，其次是iPhone 8的3.1%和iPhone 7的2.2%。由于2017年推出后的折扣，iPhone 7销售特别好。更大的iPhone 8 Plus以1.9%的份额排名第四，而小米的Redmi 5A则成功获得了相同的份额。

另一方面，三星Galaxy S8获得1.45%的销售份额排名第六位，但值得一提的是，二月份Galaxy S9尚未上市，当S9成为数据的一部分时，三星可能会观察到更好的结果。Counterpoint Research指出，由于Galaxy S8发布之前的降价，以及J7系列的良好性能，Galaxy S8销售年增长了约3%。该研究报告指出，三星在全球手机和智能手机销售中继续保持第一的位置。

有些令人惊讶的是，尽管苹果在这些设备之间在规格方面产生了较大的差异，但较小的iPhone仍然比其较大的兄弟姐妹卖得更好。例如，iPhone 8 Plus配备了双摄像头系统和更大的电池，但从这些数字来看，较小的型号对客户而言仍然更具吸引力。