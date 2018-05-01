Hyperloop董事长：超级高铁有望“三年内”开始运作

来源：cnBeta

据外媒The Verge报道，去年Hyperloop One的负责人表示， 他们期望看到超级高铁“在2020年之前在全球范围内运作”。现在， 最近更名的Virgin Hyperloop One董事长理查德·布兰森表示，他将这个截止日期推到了2021年，他相信到2021年超级高铁将为人类乘客做好准备。

世界上任何地方的任何全尺寸超级高铁尚未开始打造，目前仅存在一些少数测试项目。此外没有任何政府签署合同。追逐超级高铁梦想的公司都被束缚在资金和一些丑闻中。而构建真实超级高铁所需的资金尚不确定。

埃隆·马斯克(Elon Musk)在2013年率先提出超级高铁的概念，尽管他可能需要暂时将他的所有精力全部投入到深陷泥潭的电动汽车公司特斯拉，但他已经重新将其视为可行的商业运营项目。

现在，另一位亿万富翁布兰森和其他人也在运用这个想法，虽然这项技术看起来很有效，但对于人类而言足够安全的超级高铁可能还很遥远。布兰森坚称这不是一个长期的梦想。他上周末告诉CNBC： “我们在谈论可能还需要两年到三年的时间。我的孩子和孙子们和我所想的东西一样 - 他们想要更快地到达一些地方。”

近日Virgin Hyperloop One和迪拜的DP World合作创建了DP World Cargospeed，该合作将启动一个超快速货物运输系统。DP World Cargospeed的目标是以620英里/小时的速度运输货物，并连接现有的公路、铁路和航空基础设施。布兰森没有具体说明这个系统将何时到位。