分析师：新款iPhone将不再搭配3.5毫米耳机转接器

新浪科技讯 北京时间5月1日早间消息，AppleInsider获得的来自巴克莱的研报显示，苹果今年秋季的新款iPhone可能将停止搭配Lightning转3.5毫米转接器。与此同时，巴克莱将苹果的目标股价从168美元下调至157美元，原因是担心“iPhone特权变弱”。

巴克莱分析师布莱恩·柯蒂斯（Blayne Curtis）表示：“我们目前不考虑苹果今年会搭配转接器。”不过关于这项判断，这名分析师没有给出任何证据。

苹果在iPhone 7、iPhone 8和iPhone X中都提供了这种转接器，而这几款手机都不再集成3.5毫米耳机接口。苹果这么做是因为，仍然有很多人使用3.5毫米接口的耳机、音箱和其他配件。而在2016年，苹果曾表示，在iPhone 7中取消3.5毫米接口是一种“勇气”，同时也是苹果长期计划的一部分。

如果不再提供这种转接器，那么会让部分用户感到失望。不过，通过减少配件和包装成本，苹果将从中获利。

多名分析师此前指出，如果苹果希望降低终端价格同时不影响利润，那么削减相关费用将会是合理的举措。例如，前凯基证券分析师郭明錤近期预计，6.1英寸液晶屏iPhone的价格将低至550美元，低于iPhone 8的售价699美元。

另一名分析师也表示，今年5.8英寸OLED屏幕iPhone的起步价将为899美元，而不是iPhone X的999美元。999美元的价格可能属于一款6.5英寸的“Plus”型号iPhone。

巴克莱分析师马克·莫斯科维茨（Mark Moskowitz）表示，下调苹果的目标股价主要是由于，研究表明iPhone的需求不断恶化，尤其是iPhone X。他认为，iPhone X的定价过高，“疏远了很多用户”。

他还认为，用户关心的最主要问题是电池续航、拍照和消息功能。这意味着苹果和整个智能手机行业的产品平均售价都会出现下降。(张帆)