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员工利用工作权限跟踪女性 Facebook展开调查

员工利用工作权限跟踪女性 Facebook展开调查
2018年05月01日 07:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月1日早间消息，Facebook周一确认，正在调查一项指控，即该公司的一名员工可能利用工作中的权限在网上跟踪女性。

　　Facebook发言人在电子邮件中表示：“尽管我们不对任何个人事务置评，但我们已经了解这个情况，并展开调查。”

　　这起指控来自Spyglass Security创始人洁姬·斯托克斯（Jackie Stokes）。本周一，她在Twitter上表示：“我发现，Facebook在职的一名信息安全工程师可能利用高级权限在网上跟踪女性。我获得了Tinder记录，现在应该怎么做？”

　　在随后的Twitter消息中，斯托克斯还表示，已经联系了多名Facebook的高级员工。她表示，已将相关细节提供给Facebook首席信息安全官埃里克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）。

　　关于员工利用工作权限滥用用户信息的可能性，Facebook发言人表示，“我们制定了严格的技术控制和政策，限制员工访问用户数据。数据访问的范畴是由工作职能决定的。员工只被允许访问履行工作职能所需的数据，这些职能包括响应漏洞报告，帐号支持请求，以及有效的法律请求。”

　　这名发言人还表示，Facebook对数据滥用持零容忍态度，而有不当行为的员工将被解雇。(张帆)

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