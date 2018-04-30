分析师纷纷看衰苹果二季报：中国市场销量未来将下滑

新浪科技讯 北京时间4月30日晚间消息，苹果公司（以下简称“苹果”）将于美国东部时间5月1日（北京时间5月2日凌晨）发布2018财年第二季度财报。多位分析师认为，苹果在中国市场的表现将相比低迷。

他们表示，由于iPhone X售价过高，同时伴随着华为等本土智能手机厂商的崛起，苹果本季度在中国市场的表现并不乐观。在不远的将来，苹果在中国市场的销售额也将下滑。

摩根士丹利分析师凯蒂·休伯特（Katy Huberty）称：“未来几个季度，苹果在中国市场的表现将继续低迷。”此外，瑞银分析师和野村证券分析师也用“疲软”一词来形容苹果近期在中国市场的表现。

事实上，在过去的三年间，苹果在中国智能手机市场的份额已经流失了1/3或更多。来自瑞银和Gartner的数据显示，2015年苹果在中国市场售出了7100万部iPhone。而2017财年，该数字降至4900万部。瑞银还预计，2018财年将降至4700万部。

瑞银称，2015年苹果在中国智能手机市场（一线和二线城市）的份额约为40%-50%，而如今已降至20%至30%。而摩根士丹利预计，苹果目前的市场份额约为18%。

分析师们指出，苹果在中国市场主要面临两大问题。首先，中国拥有13亿人口，但苹果iPhone手机主要面向中国的一线和二线城市，而这些城市的人口数量只有2亿至3亿。其中，只有1.5亿至2.2亿有能力购买iPhone。

其次，中国本土厂商的崛起，正在蚕食苹果的市场份额。如今，华为和其他本土Android厂商的市场份额已达到56%。而2015年，苹果的市场份额曾高达54%。

与此同时，另一大手机巨头三星在中国的市场份额更是跌至约2%。调研公司GFK数据显示，2017年年底，三星在中国智能手机市场的份额已由5年前的20%降到了2%。（李明）