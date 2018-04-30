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中科院就“开工请道士作法”道歉：员工未约束合作方

中科院就“开工请道士作法”道歉：员工未约束合作方
2018年04月30日 20:32 观察者网
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　　近日，网上出现“中科院钍基熔盐堆核能系统项目启动仪式上道士做法驱邪”相关信息。

　　4月30日，中科院官微@中科院之声对此作了回应，称中科院相关领导于4月27日获知此事后高度重视，立即要求院机关职能部门和该项目承担单位中科院上海应用物理研究所（简称“上海应物所”）严肃对待、及时发声。

　　经查，网上信息反映场景为上海应物所委托地方施工单位建设的钍基熔盐堆核能系统项目实验堆工程的启动仪式之后，施工单位在现场进行的“领牲”祭祀活动。

　　启动仪式议程为工程委托方、施工方相关人员致辞、宣布动工。上海应物所有两位工作人员参加仪式，虽对仪式结束后的祭祀活动事先不知情、当时未参与，但现场未予制止。

　　上海应物所领导班子4月27日根据初步调查结果撰写了表明态度的声明，与当事各方反复沟通、确认后于28日在所网站发布；并于4月30日根据进一步调查结果决定对两位工作人员停职检查，同时启动所纪委核查程序，相关情况再次通过所网站发布声明。

　　我院下属单位承担着推动科技进步、传播科学精神的重要责任，但在实施相关科技项目的过程中未能有效约束合作方行为，出现与科学精神背离的情况，谨在此向各界同仁致以诚挚歉意！

　　我们将吸取教训、举一反三，切实加强对全院科技、管理人员的思想政治教育，坚决杜绝类似事件再次发生。

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