国产手机称霸印度智能手机市场：华米OV占据半壁江山

来源：驱动之家

4月24日，雷军在个人微博带来了好消息：2018年第一季度，小米在印度智能手机市场份额达到创纪录的31%。相比较去年同期的13.1%，小米在印度智能手机市场份额已经翻番。

就在公布这个消息一周之前，雷军还专门到印度探访，印度市场对小米的重要性不言而喻。

此前全球手机市场在2017年第四季度遭遇了整体滑坡，出货量同比下跌5%。小米凭借其在印度市场的强势爆发，成了为数不多保持高速增长的品牌，出货量同比激增83%。得益于此，小米首次超越了三星成为印度市场第一位的智能手机品牌。

华米OV占据半壁江山

事实上不仅是小米，包括华为在内的多家国产手机厂商均瞄准了印度智能手机市场这块蛋糕。纵观2018年Q1印度智能手机市场份额，前五名中四个都为中国企业，华米OV占据了超过50%的市场份额，剩下还包括联想、金立、华硕、传音itel等中国企业，印度智能手机市场正成为中国手机厂商扎堆的下一个路口。

作为外来品牌，小米在本地化方面做了相当多努力，如大量启用印度本地人才、与当地富士康建厂、开设“小米之家”零售店，积极支持印度制造的同时还创造就业岗位的做法取得了当地人民的好感，小米为2018年的爆发做足了铺垫。

今年小米线上和线下销售的表现十分抢眼，线上的销售份额更是达到了史无前例的57%，其中极具性价比（约合700、800人民币）的红米Note5和红米5Pro成为当地中国品牌中最受欢迎的机型。

虽然OV目前仍排在印度智能手机市场的前五位，但自去年缩减当地渠道商和零售商数量后，二者的市场份额相比去年均有不同程度的下滑。为了保证市场占有率，OV正调整着各自的市场战略。vivo延续了明星代言策略，签下了印度国宝级演员阿米尔汗作为代言人；OPPO则是在当地设立了制造厂，并正在孕育一个仅做线上销售的中端子品牌。

威胁OV市场份额还有正在崛起的华为荣耀。华为荣耀第一次跻身印度市场前五名，3.4%的市场份额同比增长了142.9%，比小米的137.4%还要高。华为荣耀因此顶替了去年同期还排第四位的联想。

高端市场也有熟悉的身影

由于印度进口关税不断提高，导致定位高端的iPhoneX与印度市场形成强烈冲突，出货量急剧下滑，2018年Q1苹果在印度的市场份额暴跌55%，将高端机市场第一名拱手让给了三星。在国内遇冷的三星，却在印度市场风生水起。GalaxyS9在线上和线下渠道都卖得很好，三星同期还推出了专门面向线上市场的GalaxyA8+，三星因此霸占了高端市场几乎一半的份额。

但是最令人瞩目的是一加手机，作为高端机市场中国产品牌的代表，一加在Q1中取得了192%的增速，是增长最快的品牌。同时一加5T也成为了高端市场中卖得最好的一款产品，一加稳稳地守住了25%的市场份额。为了触达更多消费者，一加今年计划在多个城市开设线下实体店。

不过印度手机市场目前仍处于初始阶段，高端机市场仅占印度智能手机市场的4%，相比去年同期持平。但是同中国手机市场走过的路一样，印度手机市场正在不断成长。来自CyberMediaResearch的数据显示，消费者相比以前愿意花更多的钱来购买手机，去年印度手机市场中售价在1万卢比至2万卢比的产品占据了38%的份额。

为什么是印度

印度目前是全球第二大发展中国家，中产阶级的规模正处在迅速扩大的过程中。当地消费者对科技产品愈加强烈的需求催生其成为仅次于中国的第二大智能手机市场。在本土品牌和中国品牌进入之前，印度手机市场一直受到国际品牌的垄断，更多品牌之间的良性竞争，能给当地消费者更丰富的选择。

对于国内厂商而言，国内市场已趋于饱和，出海是企业求生的另一个方向，而智能手机普及率还未超过30%的印度手机市场是出海的不二选择。印度人均GDP还是中国10年前的水平，消费者对价格较为敏感，高性价比的产品对于他们有更大的吸引力。

同时，自印度总理莫迪上任后，放宽外国投资限制，有利于国产厂商在当地建厂或建立合作，进一步降低制造手机的成本。手机厂商可以通过这样的产品维持营收，并不断试验新的商业模式。除此之外，印度本地大量的技术人才也是国产厂商在国外发展重要支撑之一。

坏消息是，即使国产厂商在第一季度已经占据了印度市场超过50%的份额，但由于入局过于迅速，品牌形象对于大部分消费者仍比较陌生。据TheDrum报道，2018年三星仍是最受印度用户信任的品牌，其后是Sony和LG，第四名是印度本土品牌塔塔（Tata），第五名才是苹果。

前十名未见国产厂商身影，可见国产厂商与当地消费者还未建立起良好的沟通关系。在了获得了当地市场份额之后，国产厂商需要更长的时间让消费者认识自己、认可自己，品牌形象的建设还有很长的路要走。