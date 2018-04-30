美国多次将矛头指向华为 或忧5G竞争落后中国

文章来源：国际金融报

继中兴之后，美国将矛头指向了华为。日前，《华尔街日报》报道称，美国司法部正在调查华为公司是否违反向伊朗禁运的有关制裁。对此，华为方面称，华为在其运营的市场严格遵守当地所适用的法律法规以及包括联合国、美国、欧盟在内的国际出口管制法规和制裁条令。

华为被殃及

4月16日，美国商务部宣布，未来7年将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术，禁售理由是中兴违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款。

这一事件起源于2012年，美国就中兴向伊朗出售违禁的美国电脑技术展开调查。2016年3月，美国商务部在其网站上披露了一份其调查获得的中兴通讯内部文件。文件显示，中兴通讯与多个美国出口禁令国家存在业务往来，违反了美国的出口限制政策。自此，中兴通讯和美国政府进行了一年的斡旋。2017年3月，中兴通讯承认违反美国制裁规定向伊朗出售美国商品和技术，并要向美国政府共支付11.92亿美元的罚金。

不过在今年，美国重新宣布禁售，理由是根据当时的协议，中兴通讯承诺解雇4名高级雇员，并通过减少奖金或处罚等方式处罚35名员工，但中兴通讯在3月承认，并未兑现后半部分承诺。

2017年12月20日的“美国18名国会议员联名致信联邦通信委员会（FCC）主席艾吉特·帕伊（Ajit？Pai）”邮件出现在公众视野中，邮件主要内容是要求FCC对华为与美国运营商的合作展开调查。

美国多次故意阻击

事实上，美国对华为早有“防备之心”，华为与美国公司的多次正常交易都受到了美国政府的阻挠。

2008年-2010年，华为试图收购美国设备提供商3Com、竞标美国电信商Sprint项目、收购美国旧金山湾区技术开发商3Leaf专利技术，均因美国相关部门以“国家安全”为由的干预而失败。

2011-2016年，美国对华为多次进行传唤、调查，并要求政府相关部门不得私自购买信息技术系统。

在资本以及设备入美无果后，华为寄希望于通过在美国销售华为和荣耀智能手机来打开美国市场。然而，这同样遭到了美国政府的阻拦。

今年年初，美国两大运营商AT&T和Verizon均放弃了销售华为最新智能手机的计划。随后，美国消费电子产品零售商百思买停止销售华为手机、笔记本电脑和智能手表。

在美国一次次地阻击华为后，华为对美国市场的态度也逐渐发生了改变。

此前，华为终端CEO余承东对通过运营商渠道进入美国市场自信满满。今年年初，华为与美国运营商AT&T合作被叫停后，但华为方面仍未放弃美国市场。

但在4月17日的华为分析师大会上，有记者就美国商业环境提问，华为轮值董事长徐直军表示，“有些事情不是以我们的意志为转移的，与其你没法左右，还不如不去理他。这样我们会有更多的精力和时间来服务好我们的客户，有更多的时间和精力打造更好的产品，去满足我们客户的需求。有些事情，放下了，反而轻松。”

美担心在5G竞争中落后

为何美国频频针对华为、中兴？电信分析师梁振鹏在接受《国际金融报》记者采访时曾表示，美国此举是想打击中国的5G发展。

根据美国无线产业行业协会CTIA上周发布的一份报告，5G技术的全球竞争正在进行中，而中国正在走向胜利。该研究报告由电信研究公司Analysys？Mason和Recon？Analytics进行，研究发现，在推出下一代超高速无线技术方面，中国准备最为充分，韩国第二，美国第三。

CTIA的报告称，中国在5G的竞争中处于领先地位，中国政府计划到2020年实现5G的规模商用，中国的顶级运营商都承诺将满足这一时间表。

事实上，中国已经开始领跑全球5G市场，而华为、中兴作为主力军成为了美国的眼中钉。

华为的5G创新开始于2009年，从5G标准的制定到5G通话的实现，华为的5G技术已经走在世界前列。在华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军称，华为会继续全力投资5G，在今年下半年就能提供端到端的5G解决方案，同时在明年第三季度会推出支持5G的手机。

上个月，美国政府以国家安全为由，否定了博通对高通总价1600亿美元的收购方案。CNN报道称，美国政府之所以阻止这项收购案，是担忧高通被收购后，美国5G技术的发展会落后于中国。

据了解，高通是全球3G、4G技术的领军者，并正在投入发展5G，美国政府更希望其能够独立发展。

对华为影响几何

那么，此次美国对华为进行调查，会对华为造成何种影响？

中金公司研报指出，这次对华为只是展开调查，和4月16日中兴被美国商务部制裁情况不同，投资人不必过度恐慌；但如果对华为采取任何限制措施，可能会影响全球产业链的稳定。

换言之，华为与中兴最大的不同在于，美国政府手握证据证明中兴通讯有违规行为，而华为目前处于被怀疑和调查阶段，美国政府并没有获得相关证据。

此外，通信专家康钊称，华为的企业服务、运营商网络和消费者终端三块业务在美国的市场份额本就不大，所以此次华为被调查对其在美国市场的业务影响不大。

但是如果美国也对华为实施出口禁令，那么华为是否会步中兴的后尘，企业进入休克状态？

在中兴事件中，“缺芯之痛”成为中兴的致命问题。

但在芯片方面，华为显然要比中兴准备充分，例如目前华为在其Mate系列手机中已经应用了自己研发的麒麟芯片。

徐直军也称，华为手机采用的是多芯片供应战略，高通、MTK和麒麟都是华为智能手机的芯片供应商。

独立电信分析师付亮指出，与中兴相比，华为在多元化、国际化方面都更强，华为在供应链布局上会更全面，不会像中兴一样受制于一些厂商。同时华为的财务状况优于中兴，对于亚非拉等国家的风险性较大的特殊订单没有迫切的需求。

虽然华为对出口依赖的程度小于中兴，但其对于美国供应商的技术和产品也有一定的依赖，例如面向数据中心、公有云的处理器的主要芯片合作伙伴是英特尔。

徐直军坦言，华为期待多元化，但是多元化的产生比较艰难。

康钊表示，如果华为和中兴一样被美国禁售，那么很有可能会和中兴面临同样的问题。虽然华为在手机品牌、技术研发、市场拓展等方面比中兴强大，但是其设备上游核心零部件、技术大多来自于美国，包括ARM架构、英特尔芯片、安卓操作系统，这些产品和技术一旦被掐断，将会对华为造成重大影响。