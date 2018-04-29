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三星等被美国消费者告了：操纵内存芯片价格

三星等被美国消费者告了：操纵内存芯片价格
2018年04月29日 15:27 观察者网
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　　据每日经济新闻29日报道，去年以来，全球内存条价格大涨，给下游的手机和电脑厂商造成了巨大的压力。结合已炒到天价的比特币，很多人将内存的短缺、涨价归咎于大规模“挖矿”。

　　因为很多内存条价格翻倍，于是有人吐槽说，内存条跑赢房价，成为2017年最佳理财产品。

　　但如今，有人认为内存价格暴涨还有另外一个原因———近日，三星电子等三家公司遭到起诉，理由是串谋操纵内存芯片价格。

　　三星等被控操纵内存芯片价格

　　4月27日，美国加利福尼亚州北区法院公布了一份起诉书，被告人是三星电子、海力士公司以及美光科技；原告是5位购买力相关电子产品的消费者。起诉理由是，这三家公司串谋起来，限制DRAM内存芯片供应，以抬升内存价格。

　　起诉书称，在此之前的2014年和2015年，这些内存厂商独立经营，为了市场占有率而加大供应，DRAM内存芯片价格不断下跌。但在2016年6月1日到2018年2月1日这段时间，上述三家公司联合起来，控制DRAM内存芯片的供应。

　　起诉书还列举了这三家公司串通的证据。例如，2016年3月30日，美光科技询问三星电子和海力士公司，能否削减产量。同时，美光科技高管称，公司不会单方面减产，并向竞争对手表示，“我们的目标不是市场占有率”。同年4月底，三星方面回复美光科技，自己的DRAM内存芯片供应增长率已经为负数。2017年，即便市场需求量以20%~25%的速度增长，但供应商们依然将供应量的增长控制在15%~20%之间。

　　在2016年6月1日到2018年2月1日期间，4GB的DRAM内存价格上涨了130%。仅在2017年，DRAM内存价格就上涨了47%，是30年来最大涨幅。这也导致美国市场相关产品价格上涨，让消费者花了更多钱。

　　该诉讼的五位原告中，就有三位购买了三星S7和三星S8手机，还有的原告则是摩托罗拉、联想手机以及苹果笔记本电脑的消费者。除了五位原告之外，这次起诉适用于所有在2016年6月1日到2018年2月1日期间，购买了使用DRAM内存芯片电子设备（包括Macs、iPad、iPhone）的消费者。

　　三星曾被发改委约谈

　　此外，这份起诉书中还提到了中国。2017年12月，发改委开始对内存企业的价格问题进行调查。随后，在今年2月，三星表示将扩大产能，随后，DRAM价格开始下降。

　　去年，《21世纪经济报道》就曾报道称，在持续收到手机厂商投诉之后，监管机构开始关注已经持续涨价的存储芯片。去年12月21日，多位知情人士告诉记者，“发改委已经就此问题约谈三星。”不过，目前并不确定是否会发起反垄断审查。

　　今年1月12日，对于媒体有关发改委约谈三星的报道，《证券时报》记者向发改委新闻办发去采访函。发改委回复仅表示，一般来说，这类案件一般会等到所有事项都查清楚，有定论后才会对外公布，并建议记者等待进一步的消息。

　　实际上，DRAM芯片是一个高度集中的产业。三星、美光以及海力士总共占据全球DRAM芯片市场份额的96%。

　　令人垂涎的涨幅给这些芯片巨头带来丰厚利润。2016年一季度，三星芯片营收仅是英特尔的30%多。到了2017年一季度，三星芯片营收已与英特尔不相上下。而在2017年的二季度财报中，三星半导体部门收入157.3亿美元，超过英特尔的147.63亿美元，首次成为全球最大芯片企业。此外，三星2018年第一季度财报显示，半导体部门销售额为20.78万亿韩元（约合192.03亿美元），较上年同期增长32.69%。

　　最近两年，三星手机的市场占有率越来越低，但在芯片方面的发展可谓突飞猛进。

　　几大寡头之间形成价格联盟，在2000年期间曾经出现。2000年，全球遭遇互联网危机，PC市场规模大幅衰减，当时三星、海力士、英飞凌、美光等企业刚刚经历过扩产，DRAM价格随之跳水。DRAM市场规模从2000年的288亿美元跌至2001年的110亿美元。

　　但其后，DRAM价格在市场并未起色的情况下又迅速反弹，半年时间价格涨幅超过300%。这一情况引起美国司法部注意，2002年美国司法部向美光、三星、海力士、英飞凌等公司发出传票，控告其价格垄断行为，并于随后启动调查。　　

　　最终，美国司法部对相关企业处以7.31亿美元罚款，是当时美国历史上第二大反垄断罚款。

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