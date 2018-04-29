习近平：要加快在芯片技术上实现重大突破

原标题：习近平在湖北考察时强调 坚持新发展理念打好“三大攻坚战”奋力谱写新时代湖北发展新篇章

新华社武汉4月28日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在湖北考察时强调，全面贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力打好“三大攻坚战”，扎实解决发展不平衡不充分问题，奋力谱写新时代湖北发展新篇章。

4月的荆楚大地，春意盎然，活力奔放。24日至28日，习近平在湖北省委书记蒋超良、省长王晓东陪同下，先后来到宜昌、荆州、武汉等地，深入农村、企业、社区，考察长江经济带发展和经济运行情况。

这是24日下午，习近平在宜昌市许家冲村考察时，在便民洗衣池边同村民亲切交谈。新华社记者 鞠鹏 摄

这是24日下午，习近平在宜昌市许家冲村与村民亲切交谈。新华社记者 鞠鹏 摄

24日下午，习近平来到宜昌市夷陵区太平溪镇许家冲村，实地察看三峡移民新村建设和生产生活情况。该村紧邻三峡大坝，全村人口中移民占90%以上，是湖北省移民安稳致富示范村。村子坐落在半山腰，俯临长江，景色秀美。习近平沿着宽敞的村道进村，驻足察看太平溪镇污水处理厂，了解长江沿岸乡村生活污水处理情况。随后来到村委会广场，结合展板听取湖北省和宜昌市三峡移民搬迁情况以及许家冲村发展情况介绍。广场旁边有一个便民洗衣池，一些村民正在洗衣服。习近平走到她们身边，同她们亲切拉家常，并兴致勃勃拿起棒槌试着捶洗衣服。村民们告诉总书记，过去是在江边洗衣服，现在村里建了洗衣池，用上自来水，污水也集中处理，这样既照顾到生活习惯又很环保。总书记关切地询问村民们日子过得好不好、是否适应新的生活环境，并深情地说，为了三峡工程建设，不少人离开了祖祖辈辈居住的地方，来到新的家园，这也是对国家重大工程建设的贡献。村集体是一个大家庭，不管是本地人还是外地人，都是大家庭中的一员。要团结一心，相互关爱，相互帮助，齐心协力把新家园建设得更好。

这是24日下午，习近平在宜昌市许家冲村便民服务室了解村党组织建设和便民服务情况。新华社记者 谢环驰 摄

习近平走进村便民服务室，详细了解许家冲村党组织建设和便民服务情况，饶有兴趣聆听村干部们齐声高唱用渔鼓调填词创作的《村党员公约》，夸奖内容写得好、朗朗上口。他还到村电子商务服务站察看库区特色产品展示，了解村民依托沿江依坝优势发展特色民俗产业、以特色产业带动创业就业等情况。他强调，乡村振兴不是坐享其成，等不来、也送不来，要靠广大农民奋斗。村党支部要成为帮助农民致富、维护农村稳定、推进乡村振兴的坚强战斗堡垒。

听闻总书记来了，村民们从四面八方聚拢到广场上，纷纷向总书记问好，争相同总书记握手。习近平向大家招手致意，祝村民们日子越过越好。

这是26日上午，习近平在位于东湖高新区的烽火科技集团考察企业创新发展情况。新华社记者 谢环驰 摄

这是26日上午，习近平在位于东湖高新区的烽火科技集团考察企业创新发展情况。新华社记者 谢环驰 摄

26日上午，习近平先后来到位于东湖高新区的烽火科技集团和武汉新芯集成电路制造有限公司，考察企业创新发展情况。东湖高新区是首批国家级高新区，2016年获批中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区。这里是全球最大的光通信研发生产基地，被誉为“中国光谷”。在烽火科技集团，习近平听取武汉市新旧动能转换发展情况汇报，察看企业自主创新成果展示，了解企业优化调整产业结构和加强党建工作等情况。展厅里陈列着烽火科技集团以及长飞光纤光缆股份有限公司研制的芯片、光纤等高科技产品。习近平一边察看实物一边了解产品用途、性能、国产化率、在国际同行业中的地位等情况。听到介绍烽火科技在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信领域的研发和生产处于世界领先地位，一根光纤上可实现67.5亿对人同时通话，总书记点头表示赞许。他语重心长对企业负责人说，新发展理念，创新是第一位的。我国已经成为世界第二大经济体，过去那种主要依靠资源要素投入推动经济增长的方式行不通了，必须依靠创新。具有自主知识产权的核心技术，是企业的“命门”所在。企业必须在核心技术上不断实现突破，掌握更多具有自主知识产权的关键技术，掌控产业发展主导权。国家需要你们在这方面加快步伐。他要求企业加强党建工作，以党建引领促进企业创新发展。

这是26日上午，习近平在武汉新芯集成电路制造有限公司考察企业创新发展情况。新华社记者 鞠鹏 摄

在武汉新芯集成电路制造有限公司，习近平听取了国家存储器基地项目情况介绍，并到生产车间察看国内领先的集成电路生产线。以该公司为平台组建的长江存储科技有限责任公司是国家存储器基地项目的实施主体，承担着我国存储器跨越式发展、赶超世界一流的重要使命。在生产车间，总书记仔细察看集成电路生产线，听取有关芯片全流程智能化制造和加快国产化进程情况介绍。他强调，装备制造业的芯片，相当于人的心脏。心脏不强，体量再大也不算强。要加快在芯片技术上实现重大突破，勇攀世界半导体存储科技高峰。“两个一百年”奋斗目标不是敲锣打鼓、轻轻松松就能实现的。机遇前所未有，挑战前所未有。每个人都要增强责任感、使命感，在各自岗位上为中华民族伟大复兴作出更大贡献。

这是26日上午，习近平在武汉市青山区工人村街青和居社区考察棚户区项目建设和居民生活情况。新华社记者 谢环驰 摄

接近中午时分，习近平来到武汉市青山区工人村街青和居社区，考察棚户区项目建设和居民生活情况。青山区在上世纪五十年代因兴建国家“一五”重点工程武钢而建区，逐步发展成为重化工聚集区、老工业基地，近年来正积极推进产业转型升级和生态环境保护。习近平乘车途经青山江滩。只见长江水面宽阔，沿岸绿树成荫，生态环境宜人。习近平对江滩生态综合整治工作表示肯定。在社区党员群众服务中心，习近平听取了武汉市棚户区改造整体情况介绍，参观了小型展馆，察看了棚户区实景还原和旧物展示。当地负责同志介绍说，这里原来是华中地区最大的老工业区棚户区，经过改造，如今已成为高楼林立、环境优美、设施完善、生活便利的现代化住宅小区，4万多群众居住条件得到显著改善，总书记听后十分高兴。他指出，棚户区改造事关千千万万群众安居乐业。我们的城市不能一边是高楼大厦，一边是脏乱差的棚户区。目前全国棚户区改造任务还很艰巨。只要是有利于老百姓的事，我们就要努力去办，而且要千方百计办好。

在社区社会组织孵化器办公室，习近平详细了解社区公益组织培育和运行情况。听到公益组织义务为社区老人和残疾人提供送餐服务、解决生活难题时，总书记称赞他们做了件大好事。剪纸非遗传承人毛明月向总书记介绍了技艺传承情况，总书记希望他的剪纸工艺后继有人。接着，总书记走到坐在轮椅上的残疾女孩杜诚诚面前，听她介绍开展为盲人讲解电影服务情况，夸奖这是一项很有意义的工作。

在群众办事大厅，习近平同工作人员和前来办事的居民亲切交谈。大家向总书记表达自己的所见所想所愿，感恩党的好政策。习近平强调，社区是基层基础。只有基础坚固，国家大厦才能稳固。共产党是为人民服务的政党，为民的事没有小事，要把群众大大小小的事办好。要改革创新，完善基层治理，加强社区服务能力建设，更好为群众提供精准化精细化服务。基层党组织担负着领导社区治理的重要职责，要把党的惠民政策宣传好，把社区居民和单位组织好，打造共建共治共享的社区治理格局。

离开社区时，路旁挤满了群众，掌声、欢呼声响成一片。习近平热情同大家挥手告别。

28日下午，习近平听取了湖北省委和省政府工作汇报，对湖北各项工作取得的成绩给予肯定，希望湖北全面落实党中央决策部署，真抓实干，埋头苦干，全力推动各项事业发展，在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的新征程上不断创造新的业绩。

习近平强调，推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展就是体现新发展理念的发展，是经济发展从“有没有”转向“好不好”。要推动供给侧结构性改革，在“破”和“立”上同时发力，加快传统产业改造升级，加快发展新兴产业，增强经济发展新动能。要提高供给体系质量，增强供给体系对需求的适应性，使中国质量同中国速度一样享誉世界。要注重创新驱动发展，紧紧扭住创新这个牛鼻子，强化创新体系和创新能力建设，推动科技创新和经济社会发展深度融合，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。要强化生态环境保护，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草系统治理，强化大气、水、土壤污染防治，让湖北天更蓝、地更绿、水更清。

习近平指出，实施乡村振兴战略是新时代做好“三农”工作的总抓手。要聚焦产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，着力推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，把政府主导和农民主体有机统一起来，充分尊重农民意愿，激发农民内在活力，教育引导广大农民用自己的辛勤劳动实现乡村振兴。

习近平强调，民生是最大的政治。要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，把人民群众的小事当作我们的大事，从人民群众关心的事情做起，从让人民满意的事情抓起，加强全方位就业服务，高度重视困难群众帮扶救助工作，加快建成多层次社会保障体系，加强社区治理体系建设，坚持精准扶贫精准脱贫，推进民生保障精准化精细化。

习近平指出，当前形式主义、官僚主义依然突出，又有新的表现形式。要把力戒形式主义、官僚主义作为加强作风建设的重要任务，大力弘扬真抓实干作风，推进工作要实打实、硬碰硬，解决问题要雷厉风行、见底见效，面对难题要敢抓敢管、敢于担责。要深入开展调查研究，摸清情况，找到症结，做到心中有数，不能拍脑袋决策，真正把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上。

丁薛祥、刘鹤、何立峰和中央有关部门负责同志陪同考察。