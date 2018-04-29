环评未完成 九江垃圾焚烧项目遇阻

文/张家振

江西九江生活垃圾焚烧发电项目刚开工，就陷入了“邻避效应”风波中。

近日，《中国经营报》记者实地调查发现，目前该项目选址所在地尚未完成土地征迁工作，也未办理环评手续。出于对项目程序违规和潜在污染威胁的疑虑，附近村民多次到现场阻止施工，目前项目地勘、土地平整等前期工作已被迫暂停。

当地政府公开信息显示，上述项目由中国光大国际有限公司（以下简称“光大国际”， 00257.HK）投资兴建，预计2018年12月投产。

记者从施工现场项目指挥部获悉，光大国际已从江苏等地抽调工作人员进驻开展前期工作。不过，4月26日，光大国际公关部负责人回应记者称，公司“没有与九江政府签署垃圾焚烧项目的任何协议，亦未参与项目前期任何手续”。

项目遇阻

九江市浔阳区，原为九江市下属的九江县，2017年8月经国务院批准“撤县设区”。这里是著名田园诗人陶渊明的故乡，其在这里写下了“采菊东篱下，悠然见南山”的千古名句。

不过，对于家住九江市浔阳区港口街镇刘仓村的村民来说，随着九江生活垃圾焚烧发电项目的入驻，当地村民的平静生活正被打破。出于对项目潜在污染影响的担忧，当地村民已连续多日来到项目现场抗议、阻止施工。

4月18日，记者在现场看到，拟建生活垃圾焚烧发电项目位于柴桑区赤湖工业园赤码大道边，与赤湖候鸟自然保护区仅一路之隔，靠近路边的部分田地已被渣土填平，但因当地村民阻挠，目前地质勘查和土地平整工作已陷入停滞。

柴桑区政府此前发布的《环评公众参与第一次公示》信息显示，项目位于九江市柴桑区赤湖工业园内，总投资约8.79亿元，日设计处理生活垃圾1500吨，年处理54.75万吨，建设单位为九江市城市管理行政执法局。

据当地村民介绍，九江生活垃圾焚烧发电项目选址并不位于赤湖工业园内，而是相距赤湖工业园直线距离超过5公里，“正在勘探的位置是高家咀、朱家咀等几个村组的稻田，去年还在种植水稻，旁边的稻田里还养着小龙虾。”顺着村民手指的方向，田地里的稻茬儿还清晰可见。

对于项目规划选址是否位于工业园区范围的问题，赤湖工业园管理局一位负责人向记者表示，项目所在地位于工业园45平方公里规划范围内，但不是近期开发的核心区，而是属于远期开发的范围，对于土地征迁进度和土地性质需要询问浔阳区国土部门。

根据当地村民提供的征收土地协议书，为配合九江市委市政府重大项目建设，征收土地面积268亩，均为水田，按照4.01万元/亩（含土地补偿费、安置补偿费、青苗补偿费）进行补偿，补偿费为1076.58万元。

当地一位村民告诉记者，村里曾召开小组会议，大部分村民都不同意田地征迁用于建设垃圾焚烧发电项目，村民并没有收到补偿款，当地也还没有完成土地征迁手续。

对于村民的质疑，项目指挥部一位负责人表示，项目位于赤湖工业园远期规划范围内，土地还没有征储，但可以明确的是土地只是一般用地，不属于基本农田，基本农田是动不了的。“据我们了解，补偿款已经到了村委会，但由于各村组诉求不一，补偿款还没有发放到村民手里。”该负责人表示。

环评悬疑

不仅如此，让当地村民不解的是，目前项目尚未办理立项、环评等手续，或涉嫌未批先建。

“现在只是初步的选址，具体的选址意见书和规划许可证等手续都还没有办理。”浔阳区建设规划局一位不愿具名的副局长告诉记者，作为九江市重大项目，手续需要九江市规划局统筹考虑，具体证件的发放再由区局落实。

据浔阳区建设规划局介绍，2017年9月7日，九江市政府召开项目选址协调会研究确定了在目前勘探的地块新建生活垃圾焚烧发电项目，同时要求柴桑区国土局会同市国土局向省国土厅报告项目选址意见，尽快办理土地证。2017年11月，九江市规划局发函同意项目选址；同年12月，九江市发改委先后发函确定生活垃圾焚烧发电项目属于鼓励类，符合产业政策，并同意开展前期工作。

九江市规划局用地科黄钢也向记者证实，规划局确已下发规划意见函明确了项目选址，但城管局作为建设单位具体牵头，规划局只是配合部门，规划手续进展等问题需要咨询城管局。随后记者来到城管局，相关负责人并未给出明确答复。

而对于项目立项程序进展的疑问，九江市发改委投资科一位负责人告诉记者，现在立项审批权已经下发，具体由浔阳区发改委负责。

目前可以明确的是，九江生活垃圾焚烧发电项目尚未办理环评审批手续。

“因多种问题影响现状监测工作，导致环境影响评价工作暂未完成，预计近期完成环评文件初稿编制工作。”浔阳区建设规划局表示，我局将加强监察频次，督促业主尽快办理环评审批手续，在环评未批复之前不得投入正式建设。

不过，这并不影响当地快马加鞭开展项目前期工作。公开资料显示，4月19日，九江市城市管理行政执法局党组书记、局长汪洪义来到九江生活垃圾焚烧发电项目厂址实地调研，和当地村民交流希望支持项目建设。在项目建设现场指挥部，汪洪义要求施工单位加快建设进度，抓紧开展地质勘探等前期工作。

光大国际提前介入

记者在采访中了解到，尽管九江垃圾焚烧发电项目已举行开工仪式并启动前期工作，但这一当地的重大工业项目却颇显神秘。

当地政府在项目介绍中明确表示，该项目由光大国际投资兴建，项目建设周期12个月，预计2018年12月投产。记者在施工现场看到，项目宣传栏有多处“光大国际”标志和公司介绍，并有多位光大国际派驻的工作人员在项目指挥部开展前期工作，但截至目前项目尚未启动招投标工作，光大国际官方也并没有披露与项目相关的签约信息。

4月10日，光大国际对外宣布公司成功中标并签署江西省吉安垃圾发电项目，中标单价为40.6元/吨，总投资约6.37亿元人民币，运营期限30年。光大国际行政总裁王天义表示：“吉安项目是光大国际挺进江西省环保市场的一个标杆项目，也是集团在江西省的第一个垃圾发电项目。”

按照王天义的说法，截止到4月10日，九江项目尚未纳入光大国际在江西省的投资版图。那么，光大国际是否已与九江市签约？又为何急于参与项目前期工作？对此问题，项目指挥部的一位光大国际工作人员向记者表示，公司参与前期工作只是为建设单位九江市城市管理行政执法局提供技术指导，公司目前还不是投资主体，在项目中也没有投入一分钱。

“政府想快速推进项目建设，但又没有专业技术人员和技术支撑，只能由相关企业提供指导。”据其介绍，这种做法在业内比较普遍，先由政府部门完成项目选址和立项、环评等工作后，再通过招投标的方式确定一个投资主体就可以。“招投标程序正在进行，预计4月底光大国际可以正式和九江市签约。”

据了解，光大国际近年来在项目签约和建设方面成效显著，但也曾因为项目建设陷入环保旋涡。例如，因在千岛湖边布局垃圾焚烧厂，光大国际项目同样遭到当地村民的反对，并引发了诉讼纠纷。

光大国际2017年年报显示，截至2017年12月31日，光大国际共有75个垃圾发电项目（43个运营、19个在建、13个筹建）、2个沼气发电项目、3个污泥处理处置项目及6个餐厨垃圾处理项目，总投资约人民币349.42亿元，总设计规模为年处理生活垃圾量约2410.83万吨、年上网电量约75.52亿千瓦时、年处理污泥约7.3万吨以及年处理餐厨垃圾约23.73万吨。

在新签约项目方面，2017年光大国际共取得14个垃圾发电项目及签署2个垃圾发电项目调增规模的补充协议、4个餐厨垃圾处理项目及2个污泥处理处置项目，总投资约人民币80.09亿元，并成功开拓了陕西、辽宁两个新市场。

对于光大国际提前介入项目前期工作的做法，中国环联理事长、原上海环境院院长张益分析认为，由于项目建设单位不熟悉建设流程和规范，在开展前期工作时会找咨询或投资公司介入，公司最终不参与公开招标，这种做法比较规范。如果公司提前介入又参与公开招标，这种情况关键要看招投标文件是否量身定做、是否有明显违反公平公开公正原则的倾向，这种暗箱操作的方式需要引起重视。