CNBC：若中美发生贸易战 苹果最受伤

新浪科技讯 北京时间4月28日晚间消息，CNBC知名财经主持人吉姆·克拉默(Jim Cramer)周五表示，如果中美爆发贸易战，则苹果和沃尔玛等美国公司将受到严重影响，尤其是苹果。

克拉默说：“如果对中国发起贸易战，将有大量美国公司受到伤害，因为中国是我们的最大贸易伙伴。”

克拉默认为，作为美国最大的两家公司，苹果和沃尔玛总有一家会受到伤害。他说：“如果对科技产品征收较高的关税，最终将伤害到苹果。如果对消费者产品征收高额关税，则沃尔玛就会受到影响。”

当前，苹果和沃尔玛在中国都有较大比重的业务。其中，沃尔玛10%的业务在中国，而苹果的比重更是高达20%。因此，苹果受伤程度将更重。

克拉默称，特朗普计划对1000亿美元的中国商品征收高额关税，其中最直接的方式就是对电子产品征收关税，这将导致手机、计算机和其他零部件成本的提高。

由于苹果的许多产品都在中国组装，特朗普此举将破坏苹果在中国的供应链，另外也可能导致苹果在中国市场遭遇抵制。

克拉默说：“苹果可以将这部分成本转移给消费者，但如果对手机征收20%的关税，意味着之前在中国组装的价值1000美元的手机突然就价值1200美元。”

虽然如此，克拉默称：“不要误以为这件事就这样过去了。”(李明)