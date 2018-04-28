人眼和市场，谁更需要8K技术？

[摘要] 家电行业观察家梁振鹏对时代财经表示，8K技术的量产，在用户需求和市场需求两方面的因素都存在，8K的确能在很多领域给用户提供更好的画面表现，企业也需要8K来实现自身产品的进化。

文/时代财经 梁志雄

苹果在2010年提出视网膜屏（Retina Display）之后，各个领域的显示系统都想蹭一蹭这个概念。为了能达到这个标准，上至供应链、下至生产厂商，毫无疑问都希望提高面板的像素和分辨率。

而在苹果引领的智能手机行业中，厂商在几英寸的小小屏幕上“各显神通”，由开始的1080P像素到2K像素，乃至疯狂地塞进4K像素。但数字的堆砌造成了成本的飙升和使用体验的适得其反，最后屏幕的主流又回归到Retina和1080P的分辨率。

但是在智能手机之外，其他产品的“像素崇拜”情结仍不可阻挡。目前最新的8K技术已经开始进入视野，相比此前2K、4K出现的时候，这次质疑和反对的声音似乎少了，更多是在思考到底哪些产品和行业是真正需要8K的加持。

8K是不是终极？

不管消费者是不是认为8K电视用得着，但它确实已经进入大众消费者市场。夏普在去年底就上市了8K旷视电视，这也是为数不多能买到的8K电视，但高达近7万元的售价让大部分消费者都望而却步。

先于8K产品的8K传输测试已经在里约奥运会、平昌冬奥会进行过，2020年东京奥运会更将全面进行8K直播传播。有趣的是，日本公共广播机构NHK去年在展示8K传输的时候，表示8K技术将是终极技术，电视行业将不再需要超越8K的显示效果。

不过，在今年1月的CES消费者电子展上，调查机构IHS TMT分析主管Paul Gray受访时则表示，分辨率的唯一限制在于电视尺寸，所以有必要追求8K。

他举例，65英寸4K电视的像素密度与32英寸1080P电视是一样的，而120英寸8K电视的像素密度与32英寸1080P电视也等同。“未来的电视只会越来越大，甚至覆盖家中一整面墙，因此对分辨率的追求不会停止，8K技术不会是终点”。

8K电视显示效果的提升

而在VR头显领域，则有一个比较共识的答案——极限就是单眼16K分辨率。这个数据是著名半导体和显卡公司AMD提出的。

AMD表示，不管是AR还是VR，由于和人眼距离极短，同时头显设备的屏幕大小基本限定在5英寸以内，在这块小小的区域上人眼的像素极限是1亿1600万像素，与16K分辨率的规格（15360x8640）最为接近。

据时代财经了解，目前主流消费VR头显市场中，分辨率最高的为HTC Vive专业版，但其分辨率仍只有2880x1600，不到3K分辨率。按照上述的说法，即使到达8K，也仍然避免不了人眼观看VR画面的“纱窗效应”。

VR头显因分辨率不足而导致“纱窗效应”

此前HTC Vive内部员工告诉时代财经，分辨率仍不够高的原因除了头显屏幕的技术需提高外，更多是因为外部限制的因素。目前HTC Vive需要配备的PC配置要求，已经属于高端电脑级别，如果分辨率继续提高，消费者也难以承受额外的PC配置升级。

目前NVIDIA、AMD已经研发出单眼4K分辨率的VR设备，但是都指出指标只是实验室研发，目前两家生产的消费级显卡几乎没有能支持4K VR的能力。

8K技术的市场化

家电行业观察家梁振鹏对时代财经表示，8K技术的量产在用户需求和市场需求两方面都存在，8K的确能在很多领域给用户提供更好的画面表现，企业也需要8K来实现自身产品的进化。

奥维云网近日发布的数据显示，2018年各家上游生产厂商都在加大投入8K面板的投产当中。台湾群创光电、友达光电、韩国三星显示器、夏普在广州的新厂都已经投产8K液晶面板，而国内厂商如京东方、中电熊猫计划在2018下半年研发8K液晶面板，LG显示器方面则表示将计划量产8K OLED面板。

奥维云网(AVC)黑电事业部研究总监朱圆圆认为，“随着UHD在超大尺寸电视市场迅速取代全高清，面板制造商希望提供更高分辨率的差异化产品以提高利润率”。

在电视市场，中怡康的调查数据显示，2017年中国市场彩电零售量同比下滑8.1%，是过去15年中下降幅度最大的一年。目前电视行业净利率水平极低，过去盈利能力较好的企业净利可达到4%，去年已降到2%左右，价格战越来越残酷，行业都急需寻求新的增长点。

中怡康分析师指出，今年是“体育大年”，年中的俄罗斯世界杯将会极大刺激电视市场，除了夏普外，三星、LG、海信、TCL等品牌都不会放过4K和8K电视市场，即使8K电视来不及上市，也会在世界杯期间增强曝光率。

梁振鹏也指出，8K面板看上去最直接的受益行业是电视领域，但其实在医疗影像、安保监视、高清投影等行业，这种超高清分辨率的技术和面板的需求显得更为迫切。

但他同时表示8K只是显示终端的一个环节，例如电视服务，如果没有8K超清片源或信号，8K电视也暂时只能是摆设；又如机场、火车站的安保系统，即使有8K的超高清显示系统，如果采集摄像头的分辨率跟不上，同样体现不出8K应有的效果。