苹果联合创始人：我不会投资 靠近金钱会腐化价值观

史蒂夫·沃兹尼亚克

新浪科技讯 4月28日晚间消息，根据CNBC（美国全国广播公司财经频道）的报道，硅谷传奇人物史蒂夫·沃兹尼亚克接受了《财富》杂志的专访。他在1976年与史蒂夫·乔布斯一起创立了苹果公司。在随后的日子里，他选择远离金融市场，并对所谓“工程师就是时下最受欢迎的摇滚巨星”的观点嗤之以鼻。

苹果，这是一家凭着市场资本化运作而贵为全球市值第一的公司。虽然沃兹尼亚克是苹果的奠基人之一，但他却一再避免获取财富，而且，他不认为金钱是支撑他努力追求事业的引擎。

尽管在今年早些时候的加利福尼亚州山景城举行的小组讨论会上，沃兹尼亚克仍然是苹果公司的“正式意义上的员工”，也是“唯一一位自苹果成立第一天起就一直领薪水的人”，而且他的支票数额相对于这家他几十年前联合创办的公司而言也仅仅占了一小部分，但是——他已经不再参与苹果公司的工作了。

“我们当初并不是为了赚钱才创办一家公司，”沃兹尼亚克说道。他还在计算机历史博物馆的演讲中回顾了他是如何将巨量的个人首次公开发行（IPO）的苹果股票期权给予了其他80名员工，“好能让他们买个房子。”

本月早些时候，“沃兹”在接受采访时向《财富》杂志解释他为什么选择远离金钱。 “我不会进行投资活动，我不想靠近金钱，因为这会腐化你的价值观。”

1980年，这位联合创始人向早期的苹果员工提供了他价值1000万美元的部分自有股票，而这是乔布斯未曾做出的一个举措。沃兹尼亚克从一开始就表示，他希望努力进行一些创新，做一些新颖的东西，以配合苹果的初心，并实现其前首席执行官史蒂夫·乔布斯的理想。

苹果现任首席执行官蒂姆·库克曾对大学生们说：“不要为钱工作——因为它很快就会磨损殆尽，你们也永远不会觉得自己赚得足够多，你永远都不会高兴。”库克建议找到一份“你非常热衷且同时又能为别人服务”的工作。

沃兹尼亚克并没有通过投资致富，然后进入到一个所谓“钱多到你永远都不需要那么多”的圈子。沃兹尼亚克已经投资了对他来说很重要的项目，并且他认为这些项目改善了这个世界。这位工程师已经在他的家乡——加利福尼亚州的圣何塞投资了一些博物馆。这位苹果联合创始人还在2017年底推出了一项名为Woz U的在线技术教育服务。(黑柠)