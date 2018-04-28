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上海布局研发新一代“中国芯”

上海布局研发新一代“中国芯”
2018年04月28日 18:09 人民网
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　　上海首批市级科技重大专项之一“硅光子市级重大专项”项目启动会近日在张江实验室举行。硅光子技术让光子作为信息载体，实现信号传输的安全性和可靠性，是有望颠覆传统光电子产业的前瞻性技术。为此，市政府将其列入重大专项，予以全力支持，力争在上海形成完整的硅基光互连芯片产业链，打造世界级硅光子基地。

　　中科院院士、张江实验室主任、硅光子专项项目总师王曦介绍，在通信和计算领域，光电子技术是信息产生、处理、传输的基础和关键。目前，集成电路产业遵循摩尔定律的发展已趋于极限，而硅光子技术是超越摩尔研究领域的发展方向之一。

　　如何用新一代技术研发出“中国芯”？据悉，硅光子重大专项启动后，将进一步聚集产学研各个环节有基础的团队，联合国内外力量，带动上下游产业发展。张江实验室将牵头项目团队，通过扩展上海微技术工业研究院这一研发与转化功能型平台的功能，打造硅光子研发中试平台，开发共性技术，服务硅光子领域的创新创业和核心技术攻关；支持一批核心产品开发，打破国际垄断、摆脱受制于人的局面，培育有竞争力的创新企业；引导布局前瞻技术研发，突破硅光子领域核心瓶颈和难题。（记者 俞陶然）

中国芯研发
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