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停止向中兴供货？联发科：在办证 预计2-3周走完流程

停止向中兴供货？联发科：在办证 预计2-3周走完流程
2018年04月28日 16:57 观察者网
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　　原标题：联发科回应禁售芯片：不是针对中兴，预计两到三周拿到许可证

　　【观察者网 综合报道】4月27日，联发科第一季度业绩说明会后，有媒体援引彭博社报道称，联发科CEO蔡力行称台湾当局已要求联发科停止向中兴通讯出售芯片。

　　27日晚，台当局经济主管部门又发消息称，已将中兴通讯列入“战略性高科技货品出口管制对象”。

　　两条消息一出，舆论哗然，联发科想“补刀”中兴？

　　面对中兴这笔大单，恐怕联发科恐怕是更想“雪中送炭”，只是被美国和台当局所限。

　　昨日起，联发科就马不停蹄地澄清解释。继晚间火速回应传言后，今日（28日）联发科官微凌晨发布声明，上午，联发科财 务长暨发言人顾大为接受多家媒体采访再次表示，这是（台湾地区方面对）国际贸易法律遵循的基本程序要求，并不是针对特别的公司，联发科方面正在努力取得出 口证明。

　　顾大为坦承，目前确实无法向中兴通讯出货，因为正在申请许可证，一旦拿到证便可出货，预计可能需要两至三周。

图源台媒图源台媒

　　台当局宣布将中兴列为“出口管制对象”

　　27日晚，台当局“经济部国际贸易局”发布消息称：“为确保台湾高科技业界的出口权益，经济部门已将中兴通讯及中兴康 讯两间公司，列入‘战略性高科技货品出口管制对象’，台商出口货品至该两间公司前，须事先取得许可证，再向海关报运出口，‘经济部门贸易局’已于周一 （23日）致函相关公会通知有关决定。”

　　台当局经济部门称，“相关申请的审核如未涉及核、生物、化学等军事武器发展用途，‘贸易局’等发证单位，会于3至5工作日内发证，倘有疑虑则将协请相关单位审查，于10至15工作日内发证。”

　　有“贸易局”官员表示：“目前未禁止厂商向中兴出口货品，有关做法是避免违反国际规定，影响出口。”

　　目前联发科与中兴通讯之间有手机芯片、wifi、物联网产品上的合作。在没有拿到货品出口许可证之前，这些产品暂不能出口。

　　解释了一整天的联发科

　　27日，针对媒体对蔡力行言论的误读，联发科火速回应称，提问者是以假设的方式向蔡力行提问，“这是一个假设性的问题，台湾地区有关部门并没有要求联发科不能对中兴通讯供货，一般来说，如果中兴通讯有供货的需求，联发科首先要做的就是向台湾地区有关部门申请，而目前，联发科没有发布声明称，不能（给中兴）供货”。

联发科CEO蔡力行（图源台媒）联发科CEO蔡力行（图源台媒）

　　28日凌晨，联发科官微又发声明称，“关该公司出货中兴通讯一案，依台湾地区经济主管部门的要求，公司目前正积极准备相关文件，申请中兴通讯的货品出口许可证，以期尽速获得货品出口许可证后，依法继续顺利出货。”

联发科官微截图联发科官微截图

　　28日上午，联发科财务长暨发言人顾大为接受多家媒体采访，再次表示，目前确实无法向中兴通讯出货，因为正在申请许可证，一旦拿到证便可出货。

　　顾大为对《每日经济新闻》记者表示，联发科上述举动遵循的是一些对外贸易规则的基本要求。他举例表示，比如欧盟对日本 的一家企业进行制裁，那么，在对外贸易中，台湾地区相关主管部门就会发文，对辖下所有台湾地区企业进行提醒，如果哪家台湾地区的企业给日本出货，就要进行 申请。

　　顾大为强调称，这并不是台湾地区经济主管部门特意针对中兴，而是遵循对外贸易规则的基本准则。但顾大为坦言，目前联发科确实无法向中兴通讯出货，因为他们目前在申请许可证，一旦拿到证他们便可以出货。

　　对于台湾地区经济主管部门何时能够批准向中兴通讯出口的许可证，顾大为表示，审批申请的权力在主管部门，他不方便预估，但过去联发科也进行过很多类似的申请，比如2016年中兴被美国制裁的时候，他们去申请，只用了3周时间便通过了。

　　顾大为对凤凰科技表示，“也在积极争取，中兴也是我们的客户，如果不能跟他们做生意，对我们来说也是一个大的损失。”顾大为说。至于拿到许可证的时间，他表示，可能是两至三个礼拜。

　　联发科方面还对第一财经日报表示，目前接到台湾地区方面公文的时间是4月23日，联发科方面也在第一时间递交文件，最快的话两三周内就可以拿到批文，恢复对中兴的出货。

　　对于联发科不能向中兴通讯出货给公司带来的损失，顾大为表示，联发科受中兴禁运事件的影响不会很大，因为他们预估，联发科今年第二季度的业绩大概有12%~20%的成长。

　　此外，对于台湾地区媒体所报道的“联发科部分手机核心授权来自高通，也在管制之列，不仅无法供货中兴，若美国未来将中 兴相关禁令扩散至其他中国大陆的手机厂商，将对联发科不利”的消息，顾大为对此进行了否认。他表示，联发科并无高通授权，手机的核心授权、包括WiFi等 产品，都是联发科自己做的。

　　《第一财经日报》还指出，联发科发言人强调，中兴是独立事件，只是发生的时间点恰好在中美贸易摩擦时期，外界不应该做太多联想。该人士称，目前联发科对下一季度展望依然没有变化。

　　不过，这也只是联发科“一面之词”，台当局是否放行，美国的打击面，是否会从本土公司，扩展到所有相关公司，这才是联发科能否做成生意的关键。

　　联发科、中兴同日公布一季度业绩

　　中兴和联发科长年以来一直都有亲密的合作关系。今年2月，中兴通讯对外公告，表示和联发科完成了全球首个NB-IoT R14数据速率增强验证，将上行速率由R13的60kbps提升到R14的150kbps以上，下行速率由R13的21kbps提升到R14的 100kbps以上。

　　2018年第一季度，联发科营收496.5亿新台币（约合17亿美元），环比下滑17.8%，同比下滑11.5%。联发科表示，由于季节性因素的影响，其移动SoC第一季度的出货量将从去年第四季度的1.1亿至1.2亿件降至7500万至8500万件。

　　联发科第二季营收预计在556亿元~596亿元之间，增长12%~20%，毛利率预计为38%±1.5%。5G产品预计将于2019年开始预商用。

　　值得一提的是，受美国商务部制裁影响而股票连续停牌的中兴通讯，27日晚间也发布了其2018年第一季度财报。财报显示。中兴今年一季度营收288.8亿元，同比增长12%；净利润16.87亿元，同比增长39%。

　　但中兴同时表示，报告是基于美国商务部工业与安全局（BIS）拒绝令对本公司2018年第一季度报告没有产生影响的假设前提下进行编制。中兴称，目前无法预测2018年初至下一报告期期末的财务状况和经营成果。

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