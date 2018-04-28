对话牛电科技CEO李彦：今年将加强线下管理

牛电科技CEO李彦

新浪科技韩大鹏

小牛电动近日举行媒体沟通会。牛电科技CEO李彦透露，计划今年6月在法国巴黎推出新车。此外，小牛电动车的全球用户累计骑行里程已突破10亿公里，为此发布“十亿公里”限量版M1。

就一些用户关注的热点问题，新浪科技等对牛电科技CEO李彦等进行了采访。

谈应对管理草案

企业或有半年调整期，将快速布局

长久以来，外界对于电动车相关标准争议不断，小牛电动是否达标亦是外界关注的焦点。

“前一阵子我们还跟工信部的领导有过交流”，李彦称，一直以来，小牛电动都在关注国家对两轮电动车的标准制定和推行。目前，新的国标还没有完全定稿，但已有相关公示，按照目前国标和小牛现有车型对标，M1、U1和今年推出的产品完全符合新国标，包括重量等。

“但是N1，可能是比较难符合国标”，李彦认为，这款产品未来将会按照正在推动的电动摩托车的标准，可能会纳入到电动摩托车的新产品进行销售。

李彦指出，国家在出行新国标后，企业可能会有半年的调整期，布局会很快，同时也会给整个行业用户三四年的调整期。这段时期，企业会根据相应的政策帮助用户做新的调整，并决定调整到新国标车还是作为摩托车出现。

谈今年工作重点

发布至少两款新车，店面数量未达预期

李彦表示，今年小牛电动的工作重点主要围绕三点，第一，将至少发布两款新车，目前确认的是6月12日在巴黎发布，“新产品不仅仅针对中国市场，也将面向海外市场”。

第二，对于国内市场而言，今年重点工作要放在500多家店上，“实际上，这个数字离我们想象的覆盖还差得很远”，李彦说，这些店不仅仅是销售店，更多的是拥有体验和服务的功能。

“我们最大的问题是，如何开出更多的门店，走向更多的城市”，李彦称，虽然目前已拥有众多门店，但是依旧会出现部分地区无网点的情况，“有些门店做得很好，但是有一些门店还是空白，这是在整个中国市场的情况”。

第三，对海外市场尤其是欧洲市场的扩展。李彦说，小牛电动想立足欧洲，因为欧洲正在推进汽油车退出市场，这种举措则需要其他产品的支持，“我们希望为欧洲用户提供服务，同样能够带动这个市场转型”。

谈电动车数据应用

从数据中分析需求，有针对性打造新品

在大数据时代，几乎任何行业的发展都离不开智能和大数据。深耕两轮电动车行业，同样要注重对数据的应用，但并不是简单收集数据，而是对数据进行分析总结，释放数据价值。

对此，牛电科技创始人及副总裁胡依林认为，很多公司都在搜集数据，但并不是所有人都知道怎样利用数据才能给用户带来更好的体验。小牛电动可以从数据中分析出用户的需求，为产品创新提供指导。

“比如通过车辆停放热力图和数据分析就会发现，为什么西城小牛电动停放很少，而西二旗的小牛电动停放非常多的原因”，胡依林说，通过这些分析反过来服务产品设计，可以更好的把握用户需求，有针对性地打造产品、服务解决不同用户的出行需求。

谈下线门店差异化

未做到千人千面，今年加强线下管理

此前有媒体对小牛电动的线下门店做了调研，认为在北京、天津及河北地区的门店服务存在较大差异。

“我们确实没有做到’千店一面’”，李彦坦言，调研结果基本属实，公司在今年将在线下进行渠道管理，并在门店进行培训，增加了人员并重视规范服务。例如，目前已有50场全国举办的门店店长培训会，“一方面要告诉他们怎么做，另一方面也在全国范围内进行调查合规方面的问题”，李彦认为，小牛电动的门店相当于零售业务，即要把员工培训好，又要通过第三方调研进行考核。

李彦强调，与传统门店不同的是，公司使用了很多IT系统和工具，辅助培训，此外，未来用户在买车后，也可根据门店人员的服务进行打分，实现多方监督。

据小牛电动官方资料显示，目前已是全球最大的智能两轮电动车公司，门店遍布全国157个城市，全球进驻27个国家，用户数量突破50万。今年4月13日，全球小牛用户骑行总里程突破10亿公里。