人民日报评论部：掌握了规律 核心技术才会有突破

原标题：人民日报评论部：掌握了规律才会有突破

作者：人民日报评论部

水泥地上长不出超级稻，只有构成一个良好的生态，才可能让一颗好种子在残酷的竞争中脱颖而出

“核心技术是国之重器。要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。”在日前召开的全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记关于核心技术的话引起广泛反响。自主创新这份中华民族念兹在兹的追求，正在成为全社会最为关注的话题。

电脑、手机、服务器，这些网络时代须臾不可离的设备，如今最保守地说，也有一半以上是在中国制造。为什么几乎没有人担心我们会卡人家的脖子，反倒是我们自己总感到不踏实？关键恐怕在于，“中国制造”跟“在中国制造”远不是一回事。互联网的大脑和神经系统——芯片与操作系统，我们至今还没能掌握其最核心的技术。

不能说我们没努力。自上世纪末开始，从政府部门、高等院校、科研机构到各种国企、民企，不少都为“中国芯”进行过一轮又一轮攻关。其中的艰辛，最近风靡网上的文章《一段关于国产芯片和操作系统的往事》一一道来，令人动容。

不能说我们没进步。从当年的“中星微”“龙芯”，到如今的“申威”“海思”“君正”“寒武纪”，那么多人屡败屡战，总算在这个处处都是先行者专利壁垒的荆棘丛中，踏出了一条道路。只要马不停蹄继续追赶下去，不断储备实力，总会在下一个风口到来时实现飞跃式的突破。

不能说我们没收获。弯路走过十万八千里，中国人对信息技术领域自主创新的认识，已经越来越接近规律本身。

以前一说自主创新，就是要“躲进小楼成一统”，搞100%的纯正血统。现在，越来越多的人已经看清楚，在全球化时代，再牛的企业也不能包打天下，自主创新决不是关起门来搞研发、一切从头做起。我们需要集中力量攻克的，是那些躲不开、绕不过的核心环节，而不是可以通过资源整合解决的旁枝末节。

以前谈到自主创新，我们的心思几乎都放在技术攻关上，殊不知核心技术的较量，最后拼的是产业体系的高下。就拿芯片来说，架构设计和核心元器件开发成了还不算成功，上上下下的产业链长着呢。这就像水泥地上长不出超级稻，只有水、土、肥、光乃至相邻物种一起，构成一个良好的生态，才有可能让一颗好种子在残酷的竞争中最后脱颖而出。

以前说起自主创新，我们的目标常常是做“中国的微软”“中国的IBM”“中国的英特尔”。现实告诉我们，在技术迭代越来越快的今天，时常是待到历尽千辛万苦，做成“另一个微软”“另一个英特尔”时，昨天的偶像却已成明日黄花，新生代们早已后来居上，开辟出一片新天地。不做“另一个”，瞄准“下一个”，才能实现真正的超越。

核心技术的比拼，不只是比决心、比投入。要不要不惜代价？后发企业奋起直追，为了争得入场券、敲门砖，要不惜代价。领先企业保持优势，为了赛长跑、蓄实力，也要不惜代价。但拼投入有一个前提，那就是思路一定要清晰，真正把好钢用在刀刃上。这些年来，我们投入的总量虽然还是不多，但也不算少了，要说“少”，主要还是少在效率不高，该给够的没有给够。

强调核心技术的比拼，也不是说就不要应用模式创新。最近有一种说法很热，意思是成天在外卖、团购、共享单车上烧钱搞创新，核心技术就永远没前途。这话得分着说。一方面，的确，作为一个大国，产业基础不过关，随时都可能受制于人，在别人的地基上盖房子，楼越高风险越大；另一方面，基础性研究开发的运作规律跟商业模式创新的规律是不同的，自家的路修得再宽再通畅，上面没有车跑同样是拿钱打水漂。八仙过海，各美其美，我们的产业体系和产业生态才会兴旺繁荣、互相促进。

这是一场全面考试：既要让市场作用发挥充分，也要依靠政府克服市场失灵；既要培育综合实力雄厚的巨无霸，也要有专精于一两个环节的小企业遍地开花；既要咬紧牙关死死盯住那些别人不可能卖给你的知识产权，也要时时抬起头来朝前看，是不是不远处就有弯道超车的好机会……这些年来，我们全面看问题的能力确实大大提高了，接下来的是精准把握好，什么时候“既要”更多一点，什么时候则应该侧重“也要”，这才能真正做到知行合一，不只是把花了巨多学费换来的收获挂在口头上。