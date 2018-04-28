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路透：滴滴重新定义汽车 推进速度远超Uber

路透：滴滴重新定义汽车 推进速度远超Uber
2018年04月28日 15:07 TechWeb
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　　【TechWeb报道】近日，滴滴和31家汽车产业链企业发起成立“洪流联盟”，宣布共建汽车运营商平台，推进新能源化、智能化、共享化的产业发展，建设面向未来出行的用户与车主服务平台。

　　洪流联盟的成立引发了国内外媒体的广泛关注。其中，路透社撰文指出，滴滴已经开始和汽车厂商一起重新未来的日常出行汽车，反观美国最大出行平台Uber，其尚未开始在内部建设汽车设计能力，美国第二大出行服务平台Lyft也没有正式的汽车设计团队。

　　滴滴在面对未来汽车行业变革的前瞻性布局已经超越同类竞争对手。

滴滴出行创始人、CEO程维与31家汽车行业公司创建洪流联盟，推动产业变革滴滴出行创始人、CEO程维与31家汽车行业公司创建洪流联盟，推动产业变革

　　精准定位用户需求，为车主提供一站式服务

　　事实上，滴滴早在2015年就开始布局汽车相关的洪流战略，希望在完善围绕乘客的一站式出行平台的基础上，进一步建设围绕车主和汽车的一站式服务平台，最终成为面向未来的共享汽车运营商。

　　滴滴洪流战略的重要落地项目是本月16日宣布成立的一站式汽车服务平台。该平台将涵盖滴滴已有的汽车、加油、维保及分时租赁等多项汽车服务与运营业务，为全社会车主提供一站式汽车服务解决方案，进而为用户提供更高效稳定、低成本的出行服务。

汽车服务平台负责人陈熙：滴滴与洪流联盟成员提供全方位汽车运营服务汽车服务平台负责人陈熙：滴滴与洪流联盟成员提供全方位汽车运营服务

　　滴滴透露，经过三年的时间，滴滴在汽车租售、加油、维保、分时租赁等多项汽车服务与运营业务已经覆盖200多个城市、5000多家合作伙伴和渠道商，年化GMV超过370亿元。预计到2018年年底，汽车服务平台的年化GMV将达到900亿元。

　　滴滴汽车服务平台总经理陈熙在接受路透社采访时表示：“汽车产业链上下游的企业掌握着不同的能力，对市场有不同理解，这些对我们来说很有价值。我们之间的合作并不是简单的劳动分工，而是为了实现更好地融合。我们对各种形式的合作都持开放态度。”

滴滴已经和数千加油站合作为车主提供加油服务滴滴已经和数千加油站合作为车主提供加油服务

　　移动出行场景重新定义汽车设计

　　除了一站式汽车服务平台，洪流联盟还将联合行业协会和企业，探讨共享新能源汽车的设计和标准制定，联合开发新一代为共享而设计的汽车，并推动大规模运营。滴滴还表示将与联盟成员在智能驾驶技术研发、充换电设施建设方案等领域展开合作。

　　路透的报道对滴滴共享汽车的设计进展进行了披露。该报道援引知情人士的消息称，滴滴已建立起一支包括汽车设计师、工程师、质量控制和电池专家在内的团队。目前团队规模还在扩大。这些专家很可能在为滴滴的共享汽车服务开发汽车。而共享汽车服务已经杭州进行测试，未来将推广至全国。

滴滴在杭州测试共享汽车服务滴滴在杭州测试共享汽车服务

　　接近滴滴的消息人士同时表示，滴滴的设计师和工程师设想了一种专门用于共享的车辆，这种车与当前用于通勤和代步的车辆非常不同。

　　路透同时指出，与滴滴不同，Uber尚未拥有汽车设计能力，Lyft也没有正式的设计团队。滴滴在汽车行业的布局已远远超越竞争对手。

滴滴汽车
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