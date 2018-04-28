路透：滴滴重新定义汽车 推进速度远超Uber

【TechWeb报道】近日，滴滴和31家汽车产业链企业发起成立“洪流联盟”，宣布共建汽车运营商平台，推进新能源化、智能化、共享化的产业发展，建设面向未来出行的用户与车主服务平台。

洪流联盟的成立引发了国内外媒体的广泛关注。其中，路透社撰文指出，滴滴已经开始和汽车厂商一起重新未来的日常出行汽车，反观美国最大出行平台Uber，其尚未开始在内部建设汽车设计能力，美国第二大出行服务平台Lyft也没有正式的汽车设计团队。

滴滴在面对未来汽车行业变革的前瞻性布局已经超越同类竞争对手。

滴滴出行创始人、CEO程维与31家汽车行业公司创建洪流联盟，推动产业变革

精准定位用户需求，为车主提供一站式服务

事实上，滴滴早在2015年就开始布局汽车相关的洪流战略，希望在完善围绕乘客的一站式出行平台的基础上，进一步建设围绕车主和汽车的一站式服务平台，最终成为面向未来的共享汽车运营商。

滴滴洪流战略的重要落地项目是本月16日宣布成立的一站式汽车服务平台。该平台将涵盖滴滴已有的汽车、加油、维保及分时租赁等多项汽车服务与运营业务，为全社会车主提供一站式汽车服务解决方案，进而为用户提供更高效稳定、低成本的出行服务。

汽车服务平台负责人陈熙：滴滴与洪流联盟成员提供全方位汽车运营服务

滴滴透露，经过三年的时间，滴滴在汽车租售、加油、维保、分时租赁等多项汽车服务与运营业务已经覆盖200多个城市、5000多家合作伙伴和渠道商，年化GMV超过370亿元。预计到2018年年底，汽车服务平台的年化GMV将达到900亿元。

滴滴汽车服务平台总经理陈熙在接受路透社采访时表示：“汽车产业链上下游的企业掌握着不同的能力，对市场有不同理解，这些对我们来说很有价值。我们之间的合作并不是简单的劳动分工，而是为了实现更好地融合。我们对各种形式的合作都持开放态度。”

滴滴已经和数千加油站合作为车主提供加油服务

移动出行场景重新定义汽车设计

除了一站式汽车服务平台，洪流联盟还将联合行业协会和企业，探讨共享新能源汽车的设计和标准制定，联合开发新一代为共享而设计的汽车，并推动大规模运营。滴滴还表示将与联盟成员在智能驾驶技术研发、充换电设施建设方案等领域展开合作。

路透的报道对滴滴共享汽车的设计进展进行了披露。该报道援引知情人士的消息称，滴滴已建立起一支包括汽车设计师、工程师、质量控制和电池专家在内的团队。目前团队规模还在扩大。这些专家很可能在为滴滴的共享汽车服务开发汽车。而共享汽车服务已经杭州进行测试，未来将推广至全国。

滴滴在杭州测试共享汽车服务

接近滴滴的消息人士同时表示，滴滴的设计师和工程师设想了一种专门用于共享的车辆，这种车与当前用于通勤和代步的车辆非常不同。

路透同时指出，与滴滴不同，Uber尚未拥有汽车设计能力，Lyft也没有正式的设计团队。滴滴在汽车行业的布局已远远超越竞争对手。