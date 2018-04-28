Intel 10nm延期！新MacBook Pro 32GB内存版可能跳票

之前一直有传闻称，苹果在打造更强的MacBook Pro，现在来看这计划要被迫推迟了。

昨天Intel发布了财报，基于10nm工艺的“Cannon Lake”处理器，将不会在2018年大批量出货，这款芯片要等到2019年才会大范围上市。

这意味着，苹果想要用Cannon Lake处理器，并且大规模出货的话，只能等到2019年了，而这款处理器支持LPDDR4内存，这就可以让MacBook和MacBook Pro的最大内存增加至32GB。

而Intel的这个计划，已经打乱了苹果新品的布局，这样性能提升不上去，就会让Mac笔记本系列吸引力大大降低，毕竟外形不大改的情况，智能靠一些配置的调整来吸引用户。

对于苹果来说，今年的MacBook只能选择Coffee Lake，这是一款不支持LPDDR4的14nm处理器。