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新华社：中国人工智能企业需加强自主知识产权保护

新华社：中国人工智能企业需加强自主知识产权保护
2018年04月28日 12:53 新华社
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　　新华社北京4月28日电（记者彭茜 张莹）中国近年来在人工智能领域的研发实力“异军突起”，自主知识产权保护情况却不容乐观。相关专家27日在北京召开的2018全球移动互联网大会上建议，中国人工智能初创企业应增强自主知识产权保护意识，并组建专业知识产权团队。

　　英诺天使基金创始合伙人李竹在大会圆桌论坛环节表示，和互联网公司注重人才相比，人工智能领域创业公司以知识产权为王。专利就像企业的“护城河”，对企业参与国际竞争起到保护作用。投资机构在投资人工智能初创公司时，都会关注他们是否对核心技术拥有自主知识产权。有专利保护意识的团队会被认为“技高一筹”，更受投资者青睐。

　　然而，中国人工智能初创公司常常因为资金有限，很少在自主知识产权保护方面提前布局。李竹说，很多中国公司认为等企业收益稳定之后才能做知识产权保护，但其实应在公司创立伊始就布局。初创企业成长速度很快，如果不在创业初期就加强自主知识产权保护，未来会遇到很多瓶颈和麻烦。

　　统计数据显示，目前从人工智能论文方面看，中国发表的论文数量已经超过美国，但在专利数量方面却不及美国。在知识产权保护方面，美国等发达国家经验更为成熟。

　　美国毅联汇业专利经纪公司首席执行官迪安·贝克尔表示，美国高科技公司在创立之初除了雇佣首席执行官、首席技术官外，还会聘请专业知识产权顾问。

　　贝克尔说，中美科技企业对专利认识的不同之处还在于，中国科技企业仅保护自己的技术发明，美国科技企业还会在申请专利时考虑新技术市场化后的应用领域、合作伙伴等问题，适当规避企业未来发展中可能遇到的问题。“专利会决定谁会成为你的合作伙伴，谁会是你的竞争对手。”

　　2018全球移动互联网大会26日至28日在北京国家会议中心举行。大会主题为“人工智能生万物”，吸引了人工智能领域的领军科学家、企业家、投资人和政府官员等共同探讨相关领域最新趋势。

　　责任编辑： 王頔

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