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工信部:一季度软件业务收入13099亿元 同比增长14%

工信部:一季度软件业务收入13099亿元 同比增长14%
2018年04月28日 14:08 工信部网站
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　　2018年一季度，我国软件和信息技术服务业呈稳中有升态势，收入、利润和出口增速均有回升，从业人数稳步增加。同时，新兴领域发展持续加快，部分省市软件业增势突出，中心城市软件业保持领先。具体来看：

　　一、总体运行情况

　　软件业务收入增速加快，高于去年同期水平。一季度，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入13099亿元，同比增长14%，增速同比提高1.1个百分点。其中3月增长15.1%，快于1-2月平均增速1.8个百分点。

　　利润总额增速稳中有升。一季度，全行业实现利润总额1576亿元，同比增长10.8%，增速同比提高1.2个百分点，比1-2月增速提高3.5个百分点。

　　出口有所回升，外包服务出口向好。一季度，软件业实现出口125.7亿美元，同比增长4.7%，增速同比提高4.2个百分点，比1-2月提高3.4个百分点。其中，外包服务出口增长11.3%，比1-2月提高4.9个百分点；嵌入式系统软件出口扭转下滑局面，同比增长1.9%。

　　从业人数稳步增加，工资水平较快增长。一季度，我国软件和信息技术服务业从业平均人数增长5%，增速同比提高1.3个百分点；从业人员工资总额增长14.1%，增速同比提高2.3个百分点；人均工资增长8.7%。

　　二、分领域运行情况

　　工业软件、信息安全软件持续较快增长。一季度，全行业实现软件产品收入3999亿元，同比增长12.1%，增速同比提高1.8个百分点，比1-2月提高0.4个百分点。其中工业软件产品收入增长14.3%，信息安全产品增长15.3%。

　　在线运营及平台类信息技术服务收入快速增长。一季度，实现信息技术服务收入7101亿元，同比增长17%，增速同比提高1.4个百分点，在全行业收入中占比提高到54.2%。其中运营相关服务收入增长23.1%，同比提高0.8个百分点；电子商务平台技术服务收入增长18.9%；集成电路设计收入增长7.9%。其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长14.3%，同比提高2.7个百分点。

　　嵌入式系统软件收入增长平稳。一季度，实现嵌入式系统软件收入1999亿元，同比增长7.7%，增速同比回落1.5个百分点，比1-2月提高0.2个百分点。

　　三、分地区运行情况

　　中部地区软件业增长领先，西部地区增速有所回落。一季度，中部地区完成软件业务收入612亿元，增长23.4%，增速同比提高5个百分点，高出全国平均水平9.4个百分点；其中安徽、湖北软件业务收入同比分别增长30.6%和25.1%。西部地区完成软件业务收入1512亿元，增长13.9%，增速同比回落3.7个百分点。

　　东部地区软件业稳中有升，东北地区持续小幅回升。一季度，东部地区完成软件业务收入10379亿元，同比增长13.8%，增速同比提高1.3个百分点；总量居前5名的广东、江苏、北京、浙江、上海完成软件业务收入累计占全国比重为65%，分别增长13%、10.8%、18.8%、18.1%和11.6%，其中北京和浙江增速高出全国平均水平4.8和4.1个百分点。东北地区完成软件业务收入596亿元，同比增长7.7%，增速同比提高2.9个百分点。

　　中心城市软件业增势良好，部分城市较为突出。一季度，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入7395亿元，同比增长14.5%，增速同比提高1.2个百分点，高出全国软件业平均水平0.5个百分点，占全国软件业比重56.5%。其中收入增长较快、超过平均水平的城市有7个，包括武汉、西安、广州、宁波、杭州、厦门、青岛。

软件业工信部
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