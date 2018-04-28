联发科：相关规定系惯例 目前确实无法向中兴出货

每经记者 王晶

每经编辑 宋思艰

4月27日晚间，台湾地区经济主管部门在官网发布消息称，该部门已将中兴通讯列入台湾地区战略性高科技货品出口管制对象。凡台湾地区出口货品至中兴通讯，均须事先取得战略性高科技货品输出许可证后，再向有关部门报运出口。

此事立即引发关注。今日（4月28日）上午，联发科技（以下简称联发科）财务长暨发言人顾大为接受了《每日经济新闻》记者采访，他表示，目前确实无法向中兴通讯出货，因为正在申请许可证，一旦拿到证便可出货。

称拿到许可证就可以出货

今日凌晨，联发科表示，有关该公司出货中兴通讯一案，依台湾地区经济主管部门的要求，公司目前正积极准备相关文件，申请中兴通讯的货品出口许可证，以期尽速获得货品出口许可证后，依法继续顺利出货。

今日上午，顾大为对《每日经济新闻》记者表示，联发科上述举动遵循的是一些对外贸易规则的基本要求。他举例表示，比如欧盟对日本的一家企业进行制裁，那么，在对外贸易中，台湾地区相关主管部门就会发文，对辖下所有台湾地区企业进行提醒，如果哪家台湾地区的企业给日本出货，就要进行申请。

顾大为强调称，这并不是台湾地区经济主管部门特意针对中兴，而是遵循对外贸易规则的基本准则。但顾大为坦言，目前联发科确实无法向中兴通讯出货，因为他们目前在申请许可证，一旦拿到证他们便可以出货。

预估联发科所受影响不大

对于台湾地区经济主管部门何时能够批准向中兴通讯出口的许可证，顾大为表示，审批申请的权力在主管部门，他不方便预估，但过去联发科也进行过很多类似的申请，比如2016年中兴被美国制裁的时候，他们去申请，只用了3周时间便通过了。

记者注意到，台湾地区经济部门官网昨日（4月27日）晚间公告称，对相关申请的审核，若未涉及核核能、生物、化学等军事武器发展用途，发证单位会于3~5个工作日内发证，倘有疑虑则将协请相关单位审查，于10~15个工作日内发证。

对于联发科不能向中兴通讯出货给公司带来的损失，顾大为表示，公司受中兴禁运事件的影响不会很大，因为他们预估，公司今年第二季度的业绩大概有12%~20%的成长。

此外，对于台湾地区媒体所报道的“联发科部分手机核心授权来自高通，也在管制之列，不仅无法供货中兴，若美国未来将中兴相关禁令扩散至其他中国大陆的手机厂商，将对联发科不利”的消息，顾大为对此进行了否认。他表示，联发科并无高通授权，手机的核心授权、包括WiFi等产品，都是联发科自己做的。

责任编辑：王永生 SF153