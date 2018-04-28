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LG电子将13亿美元收购奥地利车灯制造商ZKW的70%股份

LG电子将13亿美元收购奥地利车灯制造商ZKW的70%股份
2018年04月28日 13:24 TechWeb
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　　【TechWeb报道】4月28日消息，据美联社报道，LG电子周四表示，它将收购总部位于奥地利的车灯制造商ZKW，以在汽车零部件市场寻求更大市场份额。

　　LG电子表示，计划以1.4万亿韩圆（合13亿美元）的价格收购宝马和梅赛德斯-奔驰的供应商ZKW 70%的股份，而其控股公司LG Corporation将以4.02亿美元收购剩余股份。

　　LG电子正寄望于其汽车零部件业务，以在该市场上站稳脚跟。

　　ZKW为全球顶级汽车制造商制造高质量的灯。LG电子表示，收购ZKW将增强其汽车零部件业务组合，还将有助于为自动驾驶汽车和下一代汽车开发先进的汽车照明技术。

　　另外，LG电子表示，2018年第一季度，该公司的净利润同比下降13%，至72990亿韩圆（合6.764亿美元），销售额为15.1万亿韩圆（141亿美元）。其营业利润增加了20%，达到1.1万亿韩圆（约合10.3亿美元）。

　　尽管该公司的手机业务在第一季度亏损了1361亿韩圆（1.269亿美元），但其高端家电产品和OLED电视这两个关键部门实现了利润增长。

　　该公司电视部门的运营收入增长了77%，这是因为OLED面板制成的高端电视需求强劲，以及零部件成本更低。（小狐狸）

LG电子
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