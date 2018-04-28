百度DuerOS与中国联通合作 联合打造智能产品

新浪科技讯 4月28日午间消息，今天在2018年中国联通合作伙伴大会上，百度DuerOS宣布与联通达成深度合作，双方将联合打造智能产品，推出相应的优惠政策，让中国家庭快速过上更AI的生活。

（百度度秘事业部副总经理葛行飞介绍百度与联通的合作）

人工智能时代，以语音对话为代表的人机交互正在引领普罗大众步入智慧家庭生活。在联通混改的背景下，百度DuerOS将携手联通，聚焦智慧家庭场景，结合联通强大的通信能力和广泛的渠道资源，让中国家庭快速、便捷用上更AI的产品，为用户提供更极致的体验。

软件技术、硬件创新和产品体验是攻破智慧家庭场景的三大核心。据官方透露，未来双方将联手打造智能产品。

根据官方数据，作为百度AI战略的重要支柱之一，在过去的三月，DuerOS已响应超过2亿次语音搜索需求。自2017年中以来，DuerOS在语音优先设备上的安装量连续增长超过三倍，创维、海尔等众多一线家电厂商都已经成为百度的合作伙伴。

此次DuerOS与中国联通达成深合作，发挥联通的运营商资源和服务优势，和百度的技术和产品，旨在让人工智能更广泛地走入家庭的各大场景，推动智能家庭领域的变革。(辛苓)