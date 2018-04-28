联发科向中兴停售芯片？中兴：暂不会作出回应

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新浪科技讯 4月28日上午消息，昨晚，有消息称台湾当局已要求联发科停止向中兴通讯出售芯片。消息传出之后，联发科速发辟谣，称没有发布不能给中兴供货的声明。中兴方面向新浪科技表示，暂不会对此事作出回应。

此前，联发科方面公开表示，在法人说明会上，有人谈及了中兴被美国政府禁运一事，CEO蔡力行表示，如果台湾地区有关部门要求联发科停止向中兴通讯出售芯片的话，联发科会遵守规定。“事实上，这是一个假设性的问题，台湾地区有关部门并没有要求联发科不能对中兴通讯供货，一般来说，如果中兴通讯有供货的需求，联发科首先要做的就是向台湾地区有关部门申请，而目前，联发科没有发布声明称，不能（给中兴）供货”。

凌晨，联发科发微博称，正申请对中兴出口许可，其表示依台湾经济部国贸局之要求，本公司目前正积极准备相关文件，申请中兴通讯的货品出口许可证。以期尽快获得货品出口许可证后，依法继续顺利出货。

今天上午，联发科财务长暨发言人顾大为在接受媒体采访时表示，网上对联发科停止向中兴通讯出售芯片的说法是误读。“联发科是按照国贸局的例行流程，申请有关产品出口许可证，这类工作似每月都会有，且涉及很多国家和企业，并非针对任何一家企业”。