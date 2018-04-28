蓝色起源周日将直播火箭发射 计划年底实现太空旅游

原标题：贝索斯：蓝色起源本周日将直播New Shepard火箭发射测试

【TechWeb报道】4月28日消息，据国外媒体报道，亚马逊CEO、蓝色起源（Blue Origin）公司创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)在推特(Twitter)上宣布，该公司计划在美国当地时间周日测试发射New Shepard火箭，并将直播。

贝索斯推特截图

贝索斯表示，现在正在为New Shepard的第8次发射做准备，预计周日上午（美国当地时间）发射，直播信息稍后会公布。

这也将是蓝色起源公司今年的第一次测试飞行。去年12月份，该公司对New Shepard火箭进行了第七次发射、着陆，并成功部署了无人太空舱Crew Capsule 2.0，这是该公司14个月以来的首次发射。

周日的测试飞行是蓝色起源公司将人类送入亚轨道空间（suborbital space）努力的延续。蓝色起源CEO鲍勃·史密斯(Bob Smith)上周曾透露，计划年底推出太空游服务。据悉，蓝色起源的太空游服务所用的飞船有530立方英尺（约15立方米）的空间，可容纳6名乘客，也有足够的空间供游客自由浮动，也可以在失重环境下体验翻筋斗。

不过，史密斯表示，该公司只会“在准备就绪后才会真正行动，我们希望确保乘客的安全。”

New Shepard火箭是以第一个进入太空的美国人Alan Shepard的名字命名的，在第七次试飞中，New Shepard的助推器在太空舱分离之前到达了离海平面近61英里（约100公里）的高度。这个助推器随后以每小时近12公里的速度平稳地返回地球，并降落在发射台上。New Shepard的设计目标是飞至地球与太空边缘，让观光者体验几分钟的失重状态。

蓝色起源由贝索斯于2000年创办。贝索斯日前在接受外媒采访时表示，将保持每年减持约10亿美元亚马逊股票，用来支持蓝色起源。