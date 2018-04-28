格力电器的“下半场”，也是董明珠的“加时赛”

原文标题：董明珠的格力“加时赛”

文 | 高瑜静 童海华

随着董明珠在珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）任期结束日的临近，对其是否连任的猜测也成为了市场关注的焦点。而格力电器近日在交出2017年亮眼成绩单的同时，反常规地选择不分红，更让董明珠的连任之路众说纷纭。

2017年，格力电器实现营收1482.86亿元，同比增长36.92%；归属于上市公司股东的净利润达到224.02亿元，同比攀升44.87%。经营活动产生的现金流量净额为163.59亿元，同比增长10.08%。

尽管格力电器的业绩再创新高，但相较于董明珠2012年上任时的目标“格力未来5年营收要做到2000亿”，仍有差距。

营收2000亿元目标尚未实现，不过，董明珠在2016年一次股东大会上放话“我5年不给你们分红，你们又能把我怎么样”，却一语成谶。在格力电器4月25日披露的《十届十七次董事会决议公告》中宣布，公司 2017 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

一向以高分红著称的格力电器，突然不分红，机构投资者一片哗然，公司股价迅速跳水。随即，格力电器在4月27日晚间回复深交所关注函中表示：“公司将进行 2018 年度中期分红，分红金额届时依据公司资金情况确定。”

对此，格力电器市场部部长陈自立在接受《中国经营报》记者采访时回应称，没分红是因为公司出于未来发展需要进行资金储备。“我们不希望短期炒作。真正要通过公司的发展、突破，给股东带来长期的可持续的利益。任何一次调整都是机会，短暂性股价震荡，让投机者退出，对于投资者来说是好事。”

多年一现“铁公鸡”

就在格力电器披露2017年年报前的4月10日，招商证券的一份研报还指出，格力电器高分红比例下，6%~7%股息率对应底部估值。

回看格力电器的分红历程，自1996年上市以来格力电器共分红19次，现金分红金额达到417.92亿元，分红率高达40.96%。

董明珠2012年就任格力电器董事长以来，分红金额只增不减。哪怕在2015年营业收入与营业利润双双负增长时，格力电器仍然以近90亿元的分红金额，慷慨回馈投资者。

多年保持高分红传统，也让格力电器备受机构投资者青睐。然而，一贯以土豪式分红的格力电器，突然成一毛不拔的“铁公鸡”，引起一轮市场情绪波动。在不分红派现的决定宣布后的第一个交易日即4月26日，格力电器收盘股价大跌8.97%，逼近跌停。机构和个人多空对接，两小时内成交超115亿元，市值蒸发逾200亿元。

格力电器不寻常的市场表现也引起了深交所的关注。当天，深交所发出的《关于对珠海格力电器股份有限公司的关注函》中，要求格力电器对公司自身发展阶段、行业特点、资金需求情况，以及2017年度未进行现金分红的理由以及合理性进行说明。同时，深交所还要求格力电器说明2017年度与2018年至今，格力电器投资者关系管理工作的展开情况，是否切实保护了中小投资者的利益。

不过，在陈自立看来，格力电器此举恰恰是出于为投资者长远利益考量。“公司的自有资金十分充裕，净利润也达到历史最高水平。公司在2017年取得的业绩很好，不分红主要出于公司未来发展需要，需要进行资金储备。公司未来的资金流入，才是对投资者真正的负责。我们不希望短期炒作，而是真正通过公司的发展、突破，给股东带来长期的可持续的利益。”陈自立向记者说道。

而格力电器在4月26日晚间披露的一季报也显示其资金充裕。公司2018年一季度营收395.62亿元，同比增长33.29%；净利润55.82亿元，同比增长39.04%。其中经营活动产生的现金流量净额更达到143.6亿元，同比猛增63.58%。

格力电器在4月26日回复深交所关注函中也对“不分红”进一步解释道：“公司经过近年的高速高质量发展，空调主业龙头地位稳固，为谋求公司长远发展和股东长期利益，公司计划重点布局智能装备、智能家电、集成电路等产业领域，实现公司持续、稳定、健康发展。”

左手换届 右手分红

“消费者在家里，用格力空调掌控温度，用格力的各类电器满足生活所需。出门开着银隆的车，打着格力的手机。”这是董明珠在多个公开场合提及的梦想，而这也成为格力电器近年来外延式拓展的基本路径。

不过，董明珠在带领格力电器迈出跨界延伸第一步时，并未获得格力电器股东支持。2016年10月，董明珠与珠海银隆新能源股份有限公司（以下简称“珠海银隆”）投资人就“格力收购珠海银隆”历时半年的谈判后，该收购案最终在格力电器股东大会上被否决。

彼时，壮志未酬的董明珠在股东大会上训斥前来参会的中小股东：“格力没有亏待你们！我讲这个话一点都不过分。你看看上市公司有哪几个这样给你们分红的？我5年不给你们分红，你们又能把我怎么样？两年给你们分了180亿元，你去看看哪个企业给你们这么多？”

一语成谶，格力电器在2017年年报披露后选择不分红。而外界纷纷猜测，这是否是董明珠为连选连任董事长而与机构投资者进行博弈？

据格力电器最新年报显示，董明珠担任董事长、总裁的任期将在2018年5月31日到期。陈自立告诉记者，董明珠是否连任要经历很多个程序，首先要由控股方珠海市国资委提名，成为董事候选人，经由董事会讨论后，最后还要在股东大会上选举表决通过。“目前都在按照正常程序走，需要等到股东大会通过，才能最终揭晓。”

而格力电器在4月27日晚间回复深交所关注函中明确表示：“公司将进行 2018 年度中期分红。”

换言之，格力电器此次的分红时间是在格力电器董事会换届后。有分析人士认为，为了争取连任，董明珠有可能与参加股东大会的机构投资者进行最后博弈。

据悉，2016年10月18日，珠海市国资委以“上市公司和所属集团的董事长一般不能兼任”为由免去董明珠珠海格力集团有限公司董事长、董事、法定代表人职务。彼时，这也被外界视为董明珠在格力集团推荐董事候选人时难以施加影响，给连任一事蒙上阴影。

据一位对珠海市企业颇为熟悉的珠海质量协会人士透露：“在格力内部，大股东和上市公司的‘父子之争’一直存在。两方在企业的发展路线、经营战略方面有不同的认识。但董明珠在格力电器中的领导、声望都很高，格力电器近年的发展也离不开董明珠。目前对于格力电器而言，企业班子稳定还是最重要的。”

对于即将到来的格力电器董事会换届，董明珠能否进入加时赛，尚不得而知。不过，格力电器俨然已经进入多元化布局的下半场了。

多元化破局

据格力电器公告显示，公司2017 年空调销量4599 万台，同比增长27.6%，实现营收1234.1亿元，在整体营收中占比83.22%。在现有的空调、生活电器、智能装备主要产品中，智能装备在2017年以21.26亿元的营收，同比增长1220.27%，成为增长最快的产品类。

天风证券研报指出，格力电器在空调行业的景气度仍在持续，但公司在高历史基数下绝对量增速有所放缓。从长期看业务多元化有助于打开新的成长空间。

这也成为格力电器截留分红的最大动力。据格力电器《十届十七次董事会决议公告》披露，根据 2018 年经营计划和远期产业规划，公司预计未来在产能扩充及多元化拓展方面的资本性支出较大，需做好相应的资金储备。公司留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发和市场推广。

继涉足新能源汽车后，格力电器此番截留分红向集成电路这一新领域发起“进攻”，颇令业界意外。

不过，记者在梳理资料时发现，格力电器的此番扩张路线与珠海市政府的期待多处吻合。珠海市政府于2017年2月发布的《珠海市先进装备制造业发展“十三五”规划》中，在节能与新能源汽车行业发展、家电与智能家居行业的发展、机器人行业发展、智能制造装备与集成电路行业发展中均“点名”格力。其中，在智能制造设备与集成行业发展思路中，要求“发挥格力集团等龙头企业的带动作用”。

据悉，在集成电路领域，格力电器已参与洛阳 LYC 轴承有限公司混改投资项目。格力电器与拥有航空发动机轴承、重大装备专用轴承等核心技术的洛阳LYC轴承有限公司合作，也被视为提高机械装备自主创新能力的快捷途径。

不过，格力电器的外延拓展进度未达预期。4月25日，格力电器发布与珠海银隆关联交易公告称，2017年，珠海银隆实现营业收入87.52亿元，净利润为2.68亿元，远低于2016年格力电器计划收购时的2017年业绩承诺实际利润10亿元。

此外，格力电器与珠海银隆的关联交易预期也在下调。双方在2017年发生的日常关联交易总金额为19.42亿元。根据格力电器披露的《关于公司与珠海银隆新能源有限公司关联交易预计的公告》，2018年格力预计与珠海银隆发生销售、采购产品等日常关联交易的总金额不超过15亿元，相比2017年下降了22.8%。