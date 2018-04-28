被指控操纵存储器价格：三星、海力士和美光被诉讼

新浪科技讯 北京时间4月28日上午消息，今天，Hagens Berman事务所律师在美国加州北部地区法院向三星电子、海力士公司和美光科技提起集体诉讼，指控这三家企业操纵DRAM存储器价格。

这桩集体诉讼代表全体美国消费者，具体包括2016-2017年购买了这三家公司的智能手机和个人电脑产品的消费者。

该律师事务所声称，他们调查发现这些主要DRAM制造商互相勾结，限制市场上各种DRAM产品的供应，从而人为地推高了DRAM价格。

DRAM几乎适用于任何带有计算平台的个人消费类或工业设备，从笔记本电脑和台式电脑到智能手机和许多其他类型的电子产品等等。

截至2017年年中，三星、海力士、美光三家制造商总共占据96%的全球DRAM芯片市场份额。在集体诉讼指控的时间段里，DRAM的价格上涨了130%。报道称，在同一时间段，三星电子，海力士公司和美光科技的DRAM销售收入增长了一倍多。

“我们揭露的DRAM市场黑幕是一桩经典的反垄断、操纵价格案。在这桩案件中，几家主要公司占据了市场的多数份额，”Hagens Berman管理合伙人史蒂夫·伯曼（Steve Berman）表示，“三星、海力士以及美光并未按规则行事，为了获得更大利润损害了消费者的利益，扰乱了市场。”

2014-2018年，DRAM价格上涨图

该诉讼指控称，DRAM供应商作出“统一供应决定”来限制DRAM的供应，从而使2016年和2017年产品的价格暴涨，最终导致关键内存产品的价格在此期间飙升。

“这不是我们第一次盯住DRAM行业，早前制造商就已经做过这种勾当，让消费者掏更多的钱，”伯曼补充道，“Hagens Berman在类似案例中已经帮助那些支付过高芯片价格的买家达成了3亿美元和解协议解，我们打算再次为消费者赢得胜利。”(风轻)