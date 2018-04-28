中兴通讯不考虑拒绝令影响的业绩：一季度净利增四成

□本报记者 王兴亮

4月27日晚，中兴通讯发布2018年一季报，期内实现营业收入288.8亿元，同比增长12.18%；净利润为16.87亿元，同比增长39.01%。

不过，这是在不考虑美国拒绝令影响前提下的业绩。一季报显示，目前无法准确、全面评估美国制裁对一季报的影响，无法保证一季报的真实、完整和准确，也无法预测2018年初至下一报告期期末的财务状况和经营成果。

公告显示，这份一季报是基于拒绝令对中兴通讯2018年第一季度报告没有产生影响的假设前提下进行编制的。依据企业会计准则的规定，BIS激活拒绝令属于资产负债表日后事项，公司目前无法准确、全面评估其对一季报的影响，所以无法保证一季报的真实、准确和完整。目前公司正在评估拒绝令对公司的影响。待公司全面、准确地估计拒绝令对公司2018年第一季度报告的影响后，公司将重新编制2018年第一季度报告并披露。

如果不考虑美国拒绝令的影响，从一季报可以看出，中兴通讯的整体经营呈稳步上升态势，公司在5G等领域技术领先优势也十分明显。从专利表现来看，2017年是中兴通讯连续第八年PCT国际专利申请量位居全球前三，是中国唯一连续八年获此殊荣的企业。截至2017年，中兴通讯累计拥有6.9万余件全球专利资产，已授权专利资产超过3万件。其中，4G LTE 标准必要专利超过815件，全球占比超过13%；5G战略布局专利全球超过2000件。

“为了更好地应对，预计未来中兴将加大技术投入，使自身的能力更强。”接近中兴通讯的人士告诉中国证券报记者。