新浪科技> 业界 > 正文

中兴通讯不考虑拒绝令影响的业绩：一季度净利增四成

中兴通讯不考虑拒绝令影响的业绩：一季度净利增四成
2018年04月28日 05:44 中国证券报-中证网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　□本报记者 王兴亮

　　4月27日晚，中兴通讯发布2018年一季报，期内实现营业收入288.8亿元，同比增长12.18%；净利润为16.87亿元，同比增长39.01%。

　　不过，这是在不考虑美国拒绝令影响前提下的业绩。一季报显示，目前无法准确、全面评估美国制裁对一季报的影响，无法保证一季报的真实、完整和准确，也无法预测2018年初至下一报告期期末的财务状况和经营成果。

　　公告显示，这份一季报是基于拒绝令对中兴通讯2018年第一季度报告没有产生影响的假设前提下进行编制的。依据企业会计准则的规定，BIS激活拒绝令属于资产负债表日后事项，公司目前无法准确、全面评估其对一季报的影响，所以无法保证一季报的真实、准确和完整。目前公司正在评估拒绝令对公司的影响。待公司全面、准确地估计拒绝令对公司2018年第一季度报告的影响后，公司将重新编制2018年第一季度报告并披露。

　　如果不考虑美国拒绝令的影响，从一季报可以看出，中兴通讯的整体经营呈稳步上升态势，公司在5G等领域技术领先优势也十分明显。从专利表现来看，2017年是中兴通讯连续第八年PCT国际专利申请量位居全球前三，是中国唯一连续八年获此殊荣的企业。截至2017年，中兴通讯累计拥有6.9万余件全球专利资产，已授权专利资产超过3万件。其中，4G LTE 标准必要专利超过815件，全球占比超过13%；5G战略布局专利全球超过2000件。

　　“为了更好地应对，预计未来中兴将加大技术投入，使自身的能力更强。”接近中兴通讯的人士告诉中国证券报记者。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有