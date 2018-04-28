一季度微软云服务收入增长93% 但仍难望亚马逊项背

新浪科技讯 北京时间4月28日早间消息，微软在第一季度继续蚕食着亚马逊在云计算的基础设施市场的领先地位，尽管两者之间仍有很大的差距。

Synergy Research Group上周五发布的数据显示，本季度，亚马逊网络服务占云计算基础设施市场的33%，与去年同期持平。这一市场包括了原始计算和存储、运行应用程序、和托管私有云等服务。

微软的市场份额从一年前的10%跃升至13%。谷歌从5%增加到6%。亚马逊的市场份额则下降了一个百分点。

这三家公司本周均公布了财报，其业务表现均超过了分析师预期，突显出其云业务在整体增长中的驱动作用。投资者们仍看好亚马逊。自该公司周五公布财报后，其股票上涨了4%，并将今年的涨势推升至35%。

微软最近发起了组织架构上的变革，以更好地利用其云业务，将更多资源推给了Scott Guthrie，后者负责主管公司Azure平台的发展。

研究公司Canalys公布的调查结果与周五的Synergy Research Group的调查结果类似，显示出尽管AWS的市场份额保持在30%以上，但微软在过去一年里取得了明显的进步，而谷歌的业绩则略有改善。

在这三家公司中，亚马逊是唯一一家在销售方面突破了其云计算业务的公司。该公司周四表示，AWS的收入在第一季度增长了49%，至54.4亿美元。

微软表示，其云服务平台Azure的收入增长了93%。KeyBanc商业银行的分析师估计，Azure的营收为17.6亿美元，而瑞杰金融公司（Raymond James）的分析师预计该数字为20.5亿美元。值得注意的一点是：云计算的增长可能会对微软的利润率产生更明显的影响，因为微软Azure的盈利能力低于微软的传统软件产品。

微软首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）在周四的公司电话会议上表示:“到2019年，你将会看到：这一领域的毛利率增长也许存在着一定的压力，但其收入增长是可观的。”(黑柠)