追赶SpaceX？蓝色起源将进行今年第一次火箭发射

新浪科技讯 北京时间4月28日早间消息，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的蓝色起源（Blue Origin）航天公司计划于4月29日星期天在西得克萨斯测试站执行今年的首次太空任务。

这将是新谢泼德号（New Shepard）的第8次测试飞行，蓝色起源希望利用这个将火箭与运输仓合二为一的设计将乘客运送到近地轨道空间，并开展科学实验，最终返回地面。火箭和运输仓均可重复使用。运输仓将在降落伞的帮助下着陆，推进器则会像SpaceX的“猎鹰9号”火箭一样利用引擎的推进力垂直降落。

新谢泼德号上一次测试是在去年12月，当时配备了2.0版人员仓，上面安装了巨大的窗户。但之前的所有任务都不是载人飞行。该公司发言人表示，倘若测试继续顺利推进，他们最快将于今年开始载人飞行。

蓝色起源的野心不仅限于近地轨道飞行，该公司还在开发新格林号（New Glenn）重型轨道火箭，希望在2020年发射。

与SpaceX一样，蓝色起源的目标是希望帮助人类实现真正的太空移民。贝索斯表示，他们最终希望帮助数百万人前往太空生活和工作。(书聿)