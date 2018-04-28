电子签名商DocuSign登陆纳斯达克 首日股价大涨37%

新浪科技讯 北京时间4月28日凌晨消息，本周五，电子签名服务商DocuSign的股价在纳斯达克上市首日大涨了超过30%。

该公司股票上市首日开盘价为38美元每股，高于上市前的发行价29美元每股。在周五股市收盘后，DocuSign的股价为39.73美元每股，比发行价上涨了37%。

DocuSign是一家开发数字签名文档软件的公司，该公司在公布其股票发行价为29美元后在IPO时筹集到了6.29亿美元资金。其上市首日股价的大幅上涨也证明市场对于新型科技股还是很看好的。

DocuSign在今年3月28日公布了其招股书，这是其上市进程的第一步。在4月17日时，该公司更新了其招股书，并预估其股价大约在24到26美元每股之间。本周三，DocuSign又修订了该文件，提升其预估价至26到28美元每股之间。

该公司如今已在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为“DOCU”。

本周四，DocuSign称已售出217万份股票，现有共计1521万份已发行股票。该公司目前隐含估值44.1亿美元，高于2015年时的30亿美元估值。

DocuSign首席执行官丹·施普林格（Dan Springer）向媒体表示，尽管有过亏损的经历，不过他“十分看好”公司未来的盈利能力。此次IPO融资来的钱将用在公司一直在专注的事情上，包括“大力投资”基础设施和安全建设，使得DocuSign成为一家吸引顶级人才的公司。

总部位于美国加州旧金山市的DocuSign成立于2003年，其主要竞争对手是Adobe。

DocuSign是今年以来第八家上市的开发企业或云服务软件的公司。近几周上市的科技公司包括Ceridian、Dropbox、Zuora，本周与DocuSign一起上市的还有SmartSheet。（小宝）