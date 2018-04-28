苹果在研发集AR/VR于一体的头显：8K显示屏无线连接

新浪科技讯 北京时间4月28日凌晨消息，据知情人士透露，苹果公司正在研发一款集AR与VR技术于一体的头戴式显示器，该头显将拥有两块8K显示屏，且不用与电脑或手机通过线缆连接。

该计划的内部代号是T288，仍处于早期阶段，不过很有可能会在2020年公布。当然，这期间苹果也可能变更该计划。

苹果公司拒绝对此发表评论。

据熟悉该苹果公司内部项目的人透露，苹果正研发的VR加AR头显将通过高速、短距离无线技术与一个主机盒子连接。而该主机将配备一颗苹果定制的5纳米制程处理器，将比现有处理器强大很多，来充当AR/VR技术的大脑。

不像HTC Vive，苹果正研发的头显不用通过在房间内安装特制摄像头来检测用户位置，所有的传感器都集成在了头显和主机中。同时，该头显也不用通过线缆连接到某主机上，而是使用60GHz WiGig无线技术连接主机和头显。

去年，苹果就在专注于将增强现实（Augmented Reality）应用于iPad和iPhone上，并在iOS 11中上线了ARKit，所以推出一款集合了AR和VR的头显也是很有可能的。另一方面，扩充除iPhone以外的其他业务对苹果来说十分重要。虽然iPhone仍然是该公司盈利能力最强的产品，不过其销量正在下滑。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）曾多次表示他更看好AR技术，并认为VR更适用于游戏和教育场景，部分原因是增强现实技术拥有更强大的表现力。

另有消息称苹果正在研发一个相对小型的VR项目，该项目将投入资金研发虚拟现实技术，即能把消费者带到到一个与现实世界完全不同的、由数码技术生成的环境中。虚拟现实技术曾被认为是下一次科技热潮，但虽然Facebook旗下Oculus、谷歌、和三星等企业在大力推广VR产品，消费者似乎不是很买账。

增强现实技术，即通过戴一个头显或使用手机在现实世界的基础上叠加一层数码图像。AR技术的早期使用场景包括日前流行的手游Pokemon Go和如今很多社交应用，如Instagram和Snapchat上相机的动画滤镜功能。（小宝）