鏖战二手车交易： 结盟流量平台分羹万亿市场

21世纪经济报道 赵娜 北京报道

市场玩家纷纷摘下“二手车电商”的帽子，希望以二手车交易为切入口，进入到更为巨大的汽车交易服务市场。

两个月间，二手车领域的资本消息持续不断，继车好多集团完成8.18亿美元C轮融资、大搜车完成对车易拍的并购后，人人车完成由高盛集团领投，腾讯、滴滴等跟投的3亿美元融资。

“隔几个月融一些，再隔几个月又融一些。怕字母不够用。”日前，人人车CEO李健调侃道，转而认真地说，每一家都在积极宣布融资，或者积极的筹备融资，也是因为这个行业整体是被看好的。

商务部披露的数据显示，2017年全国31个省市自治区累计二手车交易1240.09万辆，同比增长19.33%，交易金额达到8092.72亿元。中国汽车流通协会预测，2020年国内二手车销售量将超过新车。

资本动作不断的市场玩家们，也正在更多加强与外部伙伴的合作，典型如：人人车与滴滴“洪流计划”的合作预期，车置宝与阿里二手车的战略合作，大搜车与阿里巴巴旗下天猫汽车、支付宝等板块的合作等。

从融资规模上看，根据艾媒咨询的数据，二手车电商在2017年全年的融资额超过200亿元，BAT、滴滴等巨头纷纷参与了多家网络二手车平台的融资。

“二手车电商行业还远未达到天花板。二手车电商在二手车市场总交易量的贡献占比不到13%，可以说还有很广阔的空间可以拓展。”日前，车置宝CEO黄乐告诉21世纪经济报道记者。

结盟流量平台

稳定的车源供给是二手车大规模流通的基础保障，通过合作等方式获得更充沛的优质车源是二手车交易平台启动外部合作的主要动因之一。

李健将当前二手车行业的发展阶段概括为“供给驱动、车源为王”。他指出，“车源就是车主，谁对车主有最强的影响力，谁就更有可能把车源转化到自己的平台。”

2017年9月，人人车完成2亿美元融资，投资方为滴滴出行。半年过去，公司在成交量和新增车源两个核心指标上均实现了超4倍的增长。

4月初，大搜车完成对车易拍的并购，以加速打造二手车货源交易平台，车易拍将承担大搜车在二手车的车源供应链方面的全部职能。在合作双方看来，这种结盟将可以真正实现二手车的大规模在线流通。

基于类似思路的合作还包括，二手车拍卖平台车置宝与阿里二手车达成C2B战略合作，阿里平台生态中的线上流量、C端数据及其的支付、信用产品体系，成为车置宝的新“入口”，也给车置宝的B端经销商带来更多的车源供给，并进一步完善阿里新零售战略的线下入口及服务闭环。

“选择的合作方要满足几个标准，第一，最好是一个有大流量的渠道。第二，平台本身的定位要跟车，尤其二手车有很强的战略联系。第三，平台战略和我们的战略非常匹配。”李健强调，这种合作绝不仅仅是商业层面的导流合作，而应该有深度的战略层面合作的可能性。

他以人人车和滴滴出行的合作为例，除前述滴滴出行给平台带来的车源上的补给，滴滴出行还是平台的二手车辆采购方和平台买家的汽车后服务合作方。

发力生态服务

二手车电商交易平台通过在信息获取、客户接待、评估师上门评估等环节进行技术改造，给行业带来了更快交易效率和更大交易规模的可能。

继续进行技术改造的同时，市场玩家们也在纷纷摘掉“二手车电商”的帽子，将服务范围拓展到更广阔的汽车交易服务领域。

从已经发生的业务布局来看，以二手车业务为切入口的汽车交易平台们已经纷纷启动新车交易、金融服务、保养维修、跨区域物流等新领域的探索。

典型代表如，瓜子二手车在2017年上线的毛豆新车业务，公司后升级为“车好多集团”，实行毛豆新车网、瓜子二手车直卖网双品牌运作；人人车发力二手车金融服务，并逐步形成以自营为核心的金融业务体系；车置宝将通过“大数据+AI”对全国门店物流进行精准的资源匹配和高效定价，以实现跨区域物流的整体效率提升。

对于新业务的开展，李健的分析颇具代表性：“二手车用户对价格更敏感，我们希望整合优质资源、为他们提供更低成本的一站式服务。这个过程中我们会不断强化核心竞争力，其他方面则能借力就借力。”

人人车公司从2017年开始搭建金融团队，从过去的通过第三方提供服务到如今的主要由自有的金融团队服务用户；维修保养方面，则将从过去的与不同的第三方合作，继续展开与滴滴出行维保业务的更紧密合作。

据悉，滴滴出行已于近期宣布成立一站式汽车服务平台，其中一项服务即是车辆维修保养服务。这一平台是滴滴洪流战略的阶段布局。

“大家可以认为我们瞬间就具备了非常有保障的来自线下服务体系的支持。”李健认为，滴滴洪流战略的推出能够为人人车带来更大助力，甚至是“有可能产生质变的机会”。（编辑 林坤）