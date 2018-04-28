明起北京地铁全网可“扫码”乘坐 可享累计优惠政策

4月29日起，北京市轨道交通全网（不含西郊线）实现刷二维码乘车。图为乘客下载、使用易通行App的方法示意图。北京市交通委供图

明起乘坐地铁全网可“扫码”

新京报讯 （记者裴剑飞）明日起，北京市轨道交通全网（不含西郊线）将实现刷二维码乘坐地铁。

记者从北京市交通委获悉，使用刷二维码乘坐地铁服务时，乘客只需要用手机下载并注册“易通行”App，不需要预先充值，也不需要缴纳任何押金，同时还可以享受北京市轨道交通的累计优惠政策。

不需预先充值 先乘车再付费

近日，记者在地铁站体验时发现，刷二维码乘坐地铁较为简便。下载注册“易通行”App后，首次使用刷二维码乘车的乘客，需要点击App首页“扫码进/出站”，根据页面提示，依次完成实名认证和选择支付方式，就可以开始刷码乘车。

据了解，系统会在乘客出站刷闸后自动从乘客绑定的工商银行卡、支付宝、京东支付等渠道中扣除相应费用，不需要预先充值，也不需要缴纳任何押金，使乘客支付选择更加自由。

乘客使用时只需将乘车二维码对准地铁闸机上的“小黄框”，“嘀”声响起即可顺利过闸。

刷二维码乘车可享累计优惠政策

目前，北京轨道交通全路网所有车站的进出站闸机（燕房线除外）均已安装可识别手机二维码的“小黄框”，以确保乘客快速通行。

值得注意的是，乘客刷二维码乘坐地铁可以享受累计优惠政策，即每自然月内，乘客使用“易通行”App二维码乘车支出累计满100元后，下一次乘车时给予8折优惠；满150元后，下一次乘车时给予5折优惠；支出累计达到400元后，不再享受打折优惠。

释疑1 没网络信号可否刷码进出站？

相关负责人表示，由于大部分地铁车站位于地下，可能存在网络信号不佳情况，为提高用户体验，一定程度上摆脱对网络信号的依赖性，在保证系统安全的前提下，“易通行”App支持乘客在无网络信号时使用手机二维码进出站。

为了不影响“易通行”App的正常使用及乘客的信用记录，乘客需在网络信号正常时完成乘车支付。

此外，上述负责人表示，为确保乘客顺利刷码出站，请乘客在出行过程中确保手机电量充足且处于正常运行状态。

释疑2 手机没电无法出站该怎么办？

据了解，根据北京市轨道交通运营相关规定，当出现此情况时，乘客需到车站站厅层售补票处，购买一张当站最高票价的出站票出站，向车站工作人员索要出站票凭证并妥善保管，作为后续补票凭证。待手机正常工作后，乘客在“易通行”App上传补票信息，避免再次扣费。