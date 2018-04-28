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索尼创下成立72年来的最高业绩 但手机业务仍亏损

索尼创下成立72年来的最高业绩 但手机业务仍亏损
2018年04月28日 00:33 第一财经日报
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　　日本电子巨头索尼4月27日发布2017财年（截止今年3月31日）年报，索尼在2017财年实现营业利润7349亿日元，创下它成立72年以来的最高业绩。

　　2018年4月，平井一夫结束他六年的任期，把索尼总裁兼CEO的权仗交给吉田宪一郎。吉田宪一郎曾表示，他希望让索尼充分体现出科技公司的真正价值。

　　游戏贡献最多收入 金融贡献最多利润

　　2017财年是平井一夫的第二个中期计划（2015财年至2017财年）的最后一年。2017财年，索尼集团实现销售收入85440亿日元，比上一财年增加9407亿日元，同比增长12.4%。这一增长主要由于大部分业务部门实现销售额增长。

　　索尼2017财年实现营业利润7349亿日元，比上一财年增加4462亿日元，同比增长了154.6%；实现净利润4908亿日元，比上一财年增加4175亿日元，同比增长569.6%。

　　除了销售增长及汇率利好，索尼表示，其2017财年营业利润增长，还因为将包括照相模组业务的子公司股权出售收益、音乐业务的子公司房地产交易收益、半导体业务保险获赔、半导体业务的制造设备出售收益共计约567亿日元计入其中。

　　第一财经记者按此计算，如果索尼扣除上述567亿日元非经营性收益，其2017财年的营业利润为6782亿日元，仍同比增长135%，因此索尼2017财年业绩是有含金量的。

　　从分业务看，游戏、金融、家庭娱乐是索尼2017财年营收贡献最大的三大业务；金融、游戏、半导体是索尼2017财年营业利润贡献最大的三大业务。

　　游戏及网络服务业务的销售收入同比增长18%至19438亿日元；营业利润同比增加419亿日元，达1775亿日元。这一增长主要是由于包括通过网络销售的PlayStation4（“PS4”）软件销售收入增加、汇率利好以及PlayStation Plus订阅会员增加。

　　金融服务业务由于索尼人寿销售额增长显著，销售收入同比增长13%至12284亿日元；营业利润增长125亿日元，达1789亿日元。

　　家庭娱乐及音频业务的销售收入增长18%至12227亿日元；营业利润增长273亿日元，达858亿日元，主要因为索尼电视等产品向高附加值型号转变，同时有汇率利好。

　　半导体业务的销售收入同比增长10%至8500亿日元，主要由于用于移动产品的影像传感器的销售数量大幅增加；录得营业利润1640亿日元，除了销售增长，还录入了283亿日元因出售照相模组业务的制造子公司股权带来的收益、出售工厂设备带来的86亿日元收益，以及67亿日元的熊本地震保险获赔。

　　此外，影像产品及解决方案业务的销售收入增长13%至6559亿日元，营业利润增长277亿日元至749亿日元，主要由于数码相机和摄像机向高附加值型号转变及汇率利好。音乐业务的销售收入增长24%至8000亿日元，营业利润同比增加520亿日元至1278亿日元，受益于数字流媒体音乐收入增加及房地产交易收益。影视业务的销售收入增长12%至10111亿日元，营业利润411亿日元，《蜘蛛侠：英雄归来》等的票房表现强劲。

　　从区域看，2017财年中国区销售增长迅猛，为索尼的复兴注入强劲动力。索尼中国董事长高桥洋表示，索尼将抓住中国市场的机遇——移动互联网生态圈的构建与丰富，以及消费升级过程中出现多元化、个性化、品质化的需求，把中国业务推向新阶段。

　　手机业务仍亏损 期待拳手产品再现

　　不过，索尼的手机业务2017财年仍然亏损。其移动通讯业务的销售收入同比减少5%至7237亿日元，主要因为智能手机销量下降；营业亏损276亿日元，主要原因是录入了313亿日元的长期资产减值，销量下降及核心部件成本增加也对业绩造成了影响。

　　日本企业（中国）研究院执行院长陈言向第一财经记者分析说，从汇率来看，2017年度日元兑美元汇率偏低，在国外的效益转成日元后，多出了不少，这对日企增收有利。

　　“平井一夫已经做过两期总裁了，虽然还年轻，但按照惯例，他退出总裁（总经理）的职位，在日本属于比较正常的现象。”陈言说，反而是那些因为为企业做出了一些成绩，因此就接着准备往下干下去的企业经营者，后来情况大都不是很好。

　　因为吉田宪一郎接任索尼总裁兼CEO后，平井一夫升任为索尼董事长。所以，陈言认为，有平井一夫在他身边，企业经营压力不是很大，能延续平井一夫的路线，把盈利一直维持下去就很好。

　　问题是索尼今后该何去何从？陈言说，索尼一直以开发比其他企业先进的产品而著称的，这些年已经很少见索尼的革新性产品。吉田曾表示，他希望能够有一看就是索尼的产品的出现。“吉田时代估计克服这个困难、开发出让人眼睛一亮的产品可能会很难。”

　　陈言认为，不仅索尼，其实日本其他电子企业也缺少让人眼前一亮的产品。技术革新不仅很难出现，还需面对日本企业经营革新、中间层效率过低、管理官僚化、全球化中受到中国企业挑战等问题，想在新一轮挑战中稳胜非常困难。所以，吉田时代的索尼，能否维持现在的盈利水平，很难下结论。

　　事实上，平井一夫时代，索尼通过声画合一的OLED电视、全画幅微单相机等产品，已重新占据电视、相机的高端市场。但是，索尼想再次推出像WALKMAN那样的颠覆式创新产品，并且让索尼缩小在资本市场上与三星等科技公司的市值差距，对吉田宪一郎来说，仍然是不小的挑战。

索尼财年
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