FF91要开卖？法拉第未来回访预订客户询问购车预算

北京时间财经记者 岳嘉

对上市公司乐视网欠下数十亿元债务的贾跃亭仍在投资美国电动车企法拉第未来。时间财经获悉，法法汽车（中国）有限公司对预定FF91的客户进行了电话回访，这家公司不在贾跃亭及乐视控股名下，但公司董事长王佳伟疑似是贾跃亭的一致行动人，他也在贾跃亭妻子甘薇创办的乐漾影视公司中担任董事。

FF91是法拉第未来推出的首款量产车型，2017年1月4日贾跃亭现身美国拉斯维加斯发布了对标特斯拉的电动车，预售价约为104-139万元，标榜其为“新物种”。同时，法拉第未来官网推出了“盲购计划”，订金5万元人民币，承诺2018年底首批交付300台。但截至目前，法拉第未来没有公布预定金的数额，坊间传闻的“30亿元”没有明确出处。

日前，多位预定FF91的客户向时间财经证实，在近一周内接到了法法汽车的回访电话，客服人员询问：是否为自愿预定？是否愿意参加新车体验活动？购车预算在50万元以下、50万到100万元之间还是超过100万元？

时间财经记者拨打了客户接到的010开头的预定回访电话，对方表示受雇于法法汽车公司，而非乐视汽车（北京）有限公司。对于新车体验活动的举办时间，对方语焉不详。

时间财经发现，法法汽车日前在猎聘网发布了多个招聘职位信息，其中包括新能源车销售顾问、高级硬件工程师、电机工艺工程师等。与此同时，法法汽车的关联公司睿驰智能公司已经在广州拿地、准备建设工厂，香港时颖公司则宣布对法拉第未来投资20亿美元。

贾跃亭的造车计划实现大跃进，但其身上仍背负着对上市公司的巨额债务。 4月27日，乐视网披露了2017年年报，公布去年净利润巨亏138.78亿元，超过上市以来累计的净利润总额。贾跃亭控制的关联方对乐视网欠款余额高达72.8亿元，占乐视网资产总额比重达40.69%，立信会计师事务所对乐视网本期财报出具了“无法表示意见”的审计报告。

时间财经联系到多位乐视汽车的公关人员，他们均表示已经离职。截至发稿，法法汽车未回应记者的采访邮件。未经证实的传闻称FF91已经到达中国海关，将于5月在国内亮相。

FF91没有出现在2018年美国电子消费展（CES）中，也没有参加正在举行的北京国际汽车展览会。