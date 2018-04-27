谷歌自研Fuchsia OS 将兼容安卓 亦可在x86体系运行

和甲骨文在Java方面的纠缠让谷歌郁闷良久，好在巨头所做的不是法律方面极尽周旋，而是自研一套连Linux内核都不需要的新OS，名为Fuchsia。

据XDA报道，开发者在AOPS的开源库中发现了Fuchsia OS现身，不过，仅仅是在ART（Android Runtime）分支中。

即便如此，大家断定，证明Fuchsia兼容安卓应该不会存在什么问题了。

据悉，ART是一个AOT编译器，用以取代以来JIT编译器的Dalvik虚拟机。它将实时转化本地代码的过程修正为首次安装时一次性转化完毕，好处是提高每次APP启动加载的速度、减少内存占用等。

至于Fuchsia OS，是一套微内核操作系统（和Windows的底层架构类似），其中内核Zircon由C语言写就，完全是谷歌自研产物。

其实，外界对于Fuchsia OS兼容Android一点也不意外，只是更关键的地方在于，在官方的编程指导文档中，Fuchsia OS在处理器体系上还兼容x86-64，也就是说，Fuchsia OS还要打通现在的Chrome OS，最终实现手机、平板、笔记本甚至桌面跨平台的壮举。

谷歌内部的各种先进项目层出不穷，这是这一家有实力研发同时不惧失败的公司，一旦Fuchsia OS做成，iOS和Windows可以想象下……