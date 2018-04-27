“芯”痛痛在系统与芯片 转型升级是历史趋势

原标题：弯道超车，中国“芯”要逆袭了？看完，终于理解它有多重要了…

4月23号，中共中央政治局召开会议，分析研究当前一系列经济工作形势，并且强调完成今年的目标任务，需要付出艰苦努力，关键是要同高质量发展的要求对表，对得上的加紧推，对不上的要及时改。到底什么样的发展和趋势，在企业层面、政府层面，能够对得上高质量发展的标准呢？

24日晚，《央视财经评论》对目前我们中国经济发展当中，还存有的结构性和深层次的问题，该如何突破，进行了深度解析。

为期三天的数字中国建设峰会，集中展示了中国信息化建设的成果，也向普通市民展示了最前沿用的数字产品，在峰会举办期间多场论坛上，议会嘉宾表示，目前中国最需要加强的是，未来信息化建设核心技术的突破，而在这一过程中，我们的信息化建设也正在从以前的网民数量、点击率、利润和收入，进入到全面建立核心技术和知识产权上的一种转型，这一转型过程中，未来中国互联网的龙头企业，则需要有大企业的担当，而中小企业也需要加强自主技术的创新，利用人工智能等技术，实现中国信息化建设的弯道，或者是换道超车。

“芯”痛在哪里？攻“芯”难在哪里？

1“芯”痛在于操作系统和芯片

北京邮电大学信息经济与竞争力研究中心主任 曾剑秋：同心协力，操芯有望，操芯是操作系统和芯片，操作系统和芯片同样重要，“芯”痛应该是在这两个方面讲核心技术，是硬件和软件都在一起。怎么去突破这样一些核心技术的发展，我觉得芯片、操作系统是我们都要关注的。

我们首先要看到咱们国家信息技术的发展，我们的需求在增加，市场在扩大，老百姓享受到信息技术发展带来的好处，大家也是有目共睹。要看到这样的发展，而不是说我们进口了多少，当然进口这个也的确是很触目惊心的，一翻家底那么大，所以我觉得差距首先是因为咱们的需求起来的，尤其是最近十年，或者是五年，咱们国家芯片的开发，芯片的生产，我们也相应有出口，量也不小，当然从比较国家的发展来看，远远没有像进口的快，“芯”痛也表现在这些方面。

2“芯”痛说明在转型升级，是历史趋势

国家发改委国际合作中心首席经济学家 万喆：过去芯片行业经常讲，缺芯少魂，芯是指芯片，魂是指的操作系统，为什么芯片在现在使得我们觉得特别痛呢，实际上说明了转型升级，它是一个历史趋势，也就是说过去一方面也注意到了缺芯少魂这件事。另外一方面就是说，咱们其实用别人的芯和魂有一段时间了，现在我们看到BAT，包括各家高科技行业，实际上他们的市场规模越来越大了，人才、资金，包括整个技术的积累，到了一定程度了，所以这个时候就需要转型升级，我们整个国家也感觉到，过去我替人做个代工就够了，现在一看芯片在整个生活当中，包括手机、金融、经济、生活等各个都应用这么多，它对于我们的重要性，就是非常明确了，因此在这种状况下，应该说无论从经济、国防、建设、社会的需求上，都需要转型升级，所以在这个历史趋势下，现在这个节点上，大家觉得说，现在没有芯，那可真是很痛了，因此这个会议大家都踊跃的说，必须要有自己的芯片。

3转型行业 需要战略规划

国家发改委国际合作中心首席经济学家 万喆：转型升级，必须要一个自发的力量在里面，要有一个累计，咱们现在谈这个芯片，谈操作系统，其实在1999年、2000年的时候，芯片行业很有名，叫18号文件，就是讲软件操作系统和集成电路的发展。又过了几年，又进一步出了新的18号文件，所以咱们在这条路上一直不停地走。

但是如果我们看美国，包括日本、韩国，现在做芯片，大家觉得比较强的一些国家，他们在这条路上走，实际上浮浮沉沉，经历了各种各样的艰难困苦，所以我觉得战略性的行业，确实要有一个战略性的规划，过去像石油是战略性的物资，2015年、2016年、2017年，连续三年，咱们进口芯片是超过石油的，实际上，在2016年2300亿美元的基础上，2017年咱们进口已经超过了2600亿美元，所以还在不断增加，因此在这个上面，我觉得咱们到了爆发点，另外一方面也说，过去如果你要超越一辆马车，你造一辆新马车就完了，技术突破怎么着呢？要有汽车的出现，比如说蜡烛，你要比它更亮，不是说点一个更大的蜡烛，而是说有了电灯。

中国制造 还缺哪些“芯”？

北京邮电大学信息经济与竞争力研究中心主任 曾剑秋：突破芯片这些高科技领域的技术发展，还是要遵循它的演进规律，遵循它的技术规律，在这个过程当中好好研究，怎样加强我们自身的能力，整个的体系，它还是一个相互联系的体系，在一个方面我们做的比较强，别人也要依靠我们。芯片也是这样，芯片成千上万，上千个种类，我们不可能把每一个种类都自己去研发，但是我们在某一些种类里面，做的比较好，人家也要靠我们的。比如说稀土，中国的资源很丰富，美国也要依赖中国的稀土资源，因为就我们很多，但是我们卖的太便宜了。所以我觉得在芯片这些心痛的部分，我们应该好好考虑，怎么样解决这个结。

这一次心疼，不仅我们对我们国家芯片在心疼，我认为美国可能也在心痛，我们去反思考虑一些问题，因为这次对中兴突然断供，其实从战略方面，它是一个失败，它把它的信誉给丢没了，你想中国心疼，现在一下断供，没有货了，将来别的国家，包括日本，包括韩国，包括欧洲一些国家也会考虑，它是不是将来也会给我断供呢？所以我觉得，在战略的过程中，是值得我们去反思的，未来的发展对于中国来说，我们更多应该去关注，怎么来建立我们的信任体系，我们大国负责任。

核心技术买还是造？

北京邮电大学信息经济与竞争力研究中心主任 曾剑秋：构建核心关键技术，要有一个攻关生态链，一方面你不一定什么都去自己造，没有必要，生态链，你有人家也有，有相互依存关系，我们把自己要的关键部分，扩展了以后要人家来买你的，所以并不是说什么都要去自己造，也不一定什么都去从别人那买，所以从生态链带当中，建立一种我们自身能够成长和发展的机制，尤其是有些特别关键的技术，当然就要集中力量攻关，攻破以后，它的依赖程度就低了，所以我觉得这样的过程，实际上是提升竞争能力的过程。

国家发改委国际合作中心首席经济学家 万喆：但教心似金钿坚，能以精诚致魂魄，什么意思呢？中国的芯片缺芯少魂，“芯”是指芯片，“魂”是指操作系统，希望我们将来能有自己的芯片，也有自己的操作系统。但是如果放开了看，会发现“芯”可能是指核心的关键技术，而“魂”实际上是指我们的基础研究。实际上，在未来，不管是直道，还是弯道超车，想要创新，需要基础研究和关键技术齐头并进。怎样做到这一点，使它有一个稳固的基础呢？最重要的还是要改变思路，要有一个精诚的态度，现在说高速度发展，要向高质量发展来转换，这个思路的转换，中间体现的一个关键点就是精和诚，所谓“精”就是说过去是粗放，现在变精细，所谓“诚”我们做每件事都要有一种工匠精神和意图，要非常诚心诚意地追求，我觉得这是我们将来取得成功的关键。