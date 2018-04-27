安徽成功生产0.12毫米超薄电子触控玻璃，属世界最薄

本报合肥4月26日电 （记者孙振）记者近日从中建材蚌埠玻璃院获悉：蚌埠中建材信息显示材料有限公司0.12毫米超薄电子触控玻璃日前成功下线，继0.15毫米之后，又一次创造了浮法技术工业化生产的世界最薄玻璃纪录。

据介绍，这种薄如蝉翼的玻璃，不仅透光率高，而且韧性好，被弯曲成环状也不会折断。近年来，智能手机、平板电脑等电子产品逐步向轻薄化、智能化、高性能化方向发展，而实现轻薄化、提升透光率、改善用户体验等任务主要由触控面板和显示面板来担当，作为面板上游关键原材料产品——超薄玻璃基板，就要用超薄玻璃来生产。

2013年以前，1.1毫米以下超薄乃至极薄玻璃，技术和产品一直被国外垄断，所有超薄电子玻璃都需进口。从2013年开始，蚌埠中建材信息显示材料有限公司依托中建材蚌埠玻璃工业设计研究院的技术支撑，全力攻关超薄玻璃，10个月内完成了0.3毫米至1.1毫米超薄浮法电子玻璃全系列的成功生产，创造国内外同类超薄浮法电子玻璃生产线系列良品下线速度的新纪录。此后，在2014年、2015年、2016年，每年上一个台阶，从0.3毫米到0.2毫米，再到0.15毫米，不断打破超薄浮法电子玻璃最薄纪录。