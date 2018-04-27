新浪科技> 业界 > 正文

安徽成功生产0.12毫米超薄电子触控玻璃，属世界最薄

安徽成功生产0.12毫米超薄电子触控玻璃，属世界最薄
2018年04月27日 17:10 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本报合肥4月26日电  （记者孙振）记者近日从中建材蚌埠玻璃院获悉：蚌埠中建材信息显示材料有限公司0.12毫米超薄电子触控玻璃日前成功下线，继0.15毫米之后，又一次创造了浮法技术工业化生产的世界最薄玻璃纪录。

　　据介绍，这种薄如蝉翼的玻璃，不仅透光率高，而且韧性好，被弯曲成环状也不会折断。近年来，智能手机、平板电脑等电子产品逐步向轻薄化、智能化、高性能化方向发展，而实现轻薄化、提升透光率、改善用户体验等任务主要由触控面板和显示面板来担当，作为面板上游关键原材料产品——超薄玻璃基板，就要用超薄玻璃来生产。

　　2013年以前，1.1毫米以下超薄乃至极薄玻璃，技术和产品一直被国外垄断，所有超薄电子玻璃都需进口。从2013年开始，蚌埠中建材信息显示材料有限公司依托中建材蚌埠玻璃工业设计研究院的技术支撑，全力攻关超薄玻璃，10个月内完成了0.3毫米至1.1毫米超薄浮法电子玻璃全系列的成功生产，创造国内外同类超薄浮法电子玻璃生产线系列良品下线速度的新纪录。此后，在2014年、2015年、2016年，每年上一个台阶，从0.3毫米到0.2毫米，再到0.15毫米，不断打破超薄浮法电子玻璃最薄纪录。

面板触控
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有