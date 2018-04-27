人机大战柯洁不敌星阵 中国围棋人工智能崛起

柯洁星阵人机大战

4月27日，第一届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨“贝瑞基因杯”2018世界人工智能围棋大赛人机大战，柯洁与星阵围棋的比赛在福州滨海新城网龙基地打响，结果柯洁执白中盘告负。星阵的取胜也标志着中国在围棋人工智能研发领域开始全力出击。

柯洁是目前中国围棋等级分第一人，最年轻的五次世界冠军获得者。星阵围棋则是一款由中国团队自主研发的围棋人工智能，在AlphaGo论文架构的基础上进行了创新和延展，可以下优势下不退让的围棋，任意贴目数量的围棋，招法更适合人类理解和学习。这次星阵与柯洁的比赛可以说是继两次AlphaGo的人机大战之后，最具影响力的围棋人机对抗，而且这次的主角都来自围棋的发源地，中国。

柯洁与机械臂对弈

随着人工智能的加入，围棋比赛和活动变得越来越有意思，本次比赛特别安排了柯洁与机械臂对弈的环节。机械臂下棋的样子一板一眼，有一种奇特的萌感。

星阵围棋第一作者 金涬

本次比赛采用中国围棋规则，黑贴3又3/4子，用时为每方2小时，保留五次一分钟读秒。裁判由2016年AlphaGo与李世石人机大战的裁判长樊麾担任。随着中国围棋协会主席林建超的一声宣布，比赛正式开始。星阵围棋第一作者金涬博士担任“人肉臂”，落下了星阵的第一颗黑子。

自从第一次AlphaGo与李世石的人机大战之后，职业棋手们就开始对围棋人工智能进行了深入研究。普遍认为把棋局导向复杂的战斗，人类棋手取胜的概率会更大。今天执白的柯洁选择了“宇宙流”开局，做出一块巨大的模样。黑棋打入之后，双方展开了惊心动魄的“短兵相接”。

柯洁白棋的大模样布局 气势澎湃

柯洁攻杀黑棋大龙非常坚决，但星阵下得非常灵活，弃掉数子，破掉了白棋的潜力，全局实地黑棋领先不少。局势不利之下，柯洁做出一个劫争，寻求变化。但星阵计算精准，借打劫的机会，活出了此前阵亡的大龙。柯洁见强杀无望，遗憾投子。

AlpahaGo隐退后，围棋人工智能研究的接力棒交到了中国手里。此次比赛星阵的取胜也预示着下一轮围棋人工智能热潮将在中国掀起。

新浪 演播室直播 演播室直播

除了前方的直击报道，新浪还在演播室邀请了三位嘉宾：著名围棋国手彭荃；前国少队女棋手、新龙脉基金创始合伙人王雨荍；理论物理博士、人工智能专家、资深围棋爱好者余小鲁讲解了本场比赛，从围棋，到文化，到科技，到人生，带来了一场内容非常丰富的解读。

第一届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨“贝瑞基因杯”2018世界人工智能围棋大赛由中国围棋协会、福州市人民政府主办，福州市体育局、长乐区人民政府、福州市围棋协会承办，协办单位：日本棋院、韩国棋院。人机大战由贝瑞基因冠名赞助。

（周游）