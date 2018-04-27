12家高校将建设技术转移办公室

新华社北京4月26日电（记者盖博铭）教育部科技司、中关村管委会26日联合发布《关于促进在京高校科技成果转化实施方案》，将在12家高校率先建设技术转移办公室。

高校是北京重要的创新资源，具有丰富的科技人才和创新成果，也是中关村示范区建设发展的重要支撑力量。

为激发高校和中关村各分园的潜力和积极性，教育部科技司、中关村管委会制定了《关于促进在京高校科技成果转化实施方案》，针对当前制约成果转化的难点、堵点，采取若干具体举措，促进高校科技成果在京转化。

依照方案，将在高校建设技术转移办公室。“让专业人做专业的事，把科学家解放出来，也让科学家利益得到相应的体现。”中关村科技园区管理委员会主任翟立新表示。

据介绍，北京大学、清华大学、北京航空航天大学等12家高校成为首批获牌的高校。

方案同时计划建设概念验证中心和校企协同创新中心，促进科学家、企业家、投资人早期深度融合，推动关键核心技术突破。并举办全球前沿技术大赛，挖掘转化前沿颠覆性技术。

为解决好成果转化“最后一公里”问题，方案还将建立政策落实协调机制，完善科研人员和成果转化人才考核评价机制。

创业孵化机构创客总部创始人陈荣根表示，科技创新越来越成为创业孵化的基础。技术转移服务深入高校，将进一步释放创新的活力，为创业孵化机构提供了更广阔的发展空间。

教育部相关负责人介绍，未来将以落实方案为抓手，推动高校、分园、企业、孵化机构等开展深度合作，推动高校发挥在科学研究和服务经济社会发展方面的重要作用，促进企业、孵化器等提升科技创新和服务能力。