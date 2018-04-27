新浪科技> 业界 > 正文

新华社谈科技创新：大国重器一定要掌握在自己手里

新华社谈科技创新：大国重器一定要掌握在自己手里
2018年04月27日 16:25 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新华社记者张辛欣

　　习近平总书记近日在湖北考察时强调，真正的大国重器，一定要掌握在自己手里。核心技术、关键技术，化缘是化不来的，要靠自己拼搏。13亿多中国人民要齐心合力、砥砺奋斗，共圆中国梦！

　　核心技术是国之重器，是实现跨越式发展的支柱，也是国家经济安全、国防安全的底线。

　　曾有观点认为，发挥好比较优势，就可以很好地参与国际分工，不一定非要将核心技术都掌握在自己手中。又或者，用市场和资源可以轻易“换”来技术，靠高投入高成本自主研发，是舍近求远。然而，历史经验表明，市场换不来真正的核心技术，没有过硬的核心技术在手也难以公平地参与国际贸易和分工。

　　随着全球进入要素快速流通的“数字时代”，创新周期大幅缩短，稍不留意，曾经的“一步之遥”或将演变为难以逾越的鸿沟。更别提如今，大量创新建立在核心元器件、根服务器等少数关键技术之上，严重依赖外国不仅会丧失发展根基，还将危及国家安全。加强核心技术攻关，是历史的告诫，更是我国加速迈向制造强国刻不容缓的必然选择。

　　此时审视核心技术，我们需重新认识和划定它的“外延”。新时期的核心技术，不再是某项或某几项技术的代言词，而是包含了前沿技术、先进材料、精密工艺和制造模式等在内的一整套立体创新体系，环环相扣，缺一不可。以芯片为例，除了纳米技术，其材料和工艺的变革也将从另一个维度突破现有的物理极限。

　　我们同样需要重新审视核心技术攻关的方法。靠自己拼搏突破核心技术绝不是要搞自我封闭或单纯依靠人力、资本的投入。核心技术攻关既要有独立自主的精神和依靠市场力量、制度优势攻坚的信心，也不能把自力更生与扩大开放对立起来，要打开大门，吸纳全球智慧，在与世界的开放融通中实现创新。

　　我们更要抱有时不我待的精神和功成不必在我的胸怀。加快营造鼓励创新大环境，沉下心来稳扎稳打，认真打磨每个细节，切不可热衷概念炒作、急于求成，更不能好大喜功、贪大求全。

　　我国的科技创新能够克服从无到有的困难，也必然有信心突破核心技术的瓶颈。在关键领域、卡脖子的地方下大力气、真功夫，凝心聚力取得突破，把挑战变成机遇，把大国重器掌握在自己手里。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有