新华社谈科技创新：大国重器一定要掌握在自己手里

新华社记者张辛欣

习近平总书记近日在湖北考察时强调，真正的大国重器，一定要掌握在自己手里。核心技术、关键技术，化缘是化不来的，要靠自己拼搏。13亿多中国人民要齐心合力、砥砺奋斗，共圆中国梦！

核心技术是国之重器，是实现跨越式发展的支柱，也是国家经济安全、国防安全的底线。

曾有观点认为，发挥好比较优势，就可以很好地参与国际分工，不一定非要将核心技术都掌握在自己手中。又或者，用市场和资源可以轻易“换”来技术，靠高投入高成本自主研发，是舍近求远。然而，历史经验表明，市场换不来真正的核心技术，没有过硬的核心技术在手也难以公平地参与国际贸易和分工。

随着全球进入要素快速流通的“数字时代”，创新周期大幅缩短，稍不留意，曾经的“一步之遥”或将演变为难以逾越的鸿沟。更别提如今，大量创新建立在核心元器件、根服务器等少数关键技术之上，严重依赖外国不仅会丧失发展根基，还将危及国家安全。加强核心技术攻关，是历史的告诫，更是我国加速迈向制造强国刻不容缓的必然选择。

此时审视核心技术，我们需重新认识和划定它的“外延”。新时期的核心技术，不再是某项或某几项技术的代言词，而是包含了前沿技术、先进材料、精密工艺和制造模式等在内的一整套立体创新体系，环环相扣，缺一不可。以芯片为例，除了纳米技术，其材料和工艺的变革也将从另一个维度突破现有的物理极限。

我们同样需要重新审视核心技术攻关的方法。靠自己拼搏突破核心技术绝不是要搞自我封闭或单纯依靠人力、资本的投入。核心技术攻关既要有独立自主的精神和依靠市场力量、制度优势攻坚的信心，也不能把自力更生与扩大开放对立起来，要打开大门，吸纳全球智慧，在与世界的开放融通中实现创新。

我们更要抱有时不我待的精神和功成不必在我的胸怀。加快营造鼓励创新大环境，沉下心来稳扎稳打，认真打磨每个细节，切不可热衷概念炒作、急于求成，更不能好大喜功、贪大求全。

我国的科技创新能够克服从无到有的困难，也必然有信心突破核心技术的瓶颈。在关键领域、卡脖子的地方下大力气、真功夫，凝心聚力取得突破，把挑战变成机遇，把大国重器掌握在自己手里。