路透社：美国考虑收紧中美企业科技人工智能合作

新浪科技讯 北京时间4月27日下午消息，据路透社援引知情人士消息称，美国政府可能开始审查美国与中国企业在人工智能领域的非正式合作关系，这对科技企业长久以来采取的模式构成威胁。

目前为止，美国政府针对国家安全和其他担忧进行的审查一直都限于投资交易和企业收购，但这项新的措施有可能扩大监管范围——但在美国国会针对中国的投资施加更加严格的措施之前，这可能只是一种权宜之计。

知情人士表示，推进此项措施的包括美国国会议员，以及一些担心知识产权和技术被中国获取的政府官员。

知情人士透露，人工智能之所以成为重点关注领域，是因为这项技术有望被用于军事领域。其他重点关注的领域还包括半导体和无人驾驶汽车。

这些措施仍处于早期阶段，所以目前还不清楚是否会真的推进。至于哪些非正式企业合作会成为审查目标，现在也难以确定。

任何旨在切断中美科技企业关系的广泛措施，都会对整个行业产生重大影响——即使是暂时措施也不例外。包括AMD、高通、英伟达和IBM在内的美国大型科技公司都在中国开展各种活动，包括设立研发实验室和培训项目等，而且往往会与中国企业和高校建立联系。

人工智能和芯片设计领域的顶尖人才也会在两国的企业和高校之间自由流动。

不同的非正式商业关系存在很大差异。例如，当美国芯片制造商英伟达（人工智能硬件领域的领导厂商）去年推出用于数据中心、视频游戏和加密货币挖矿的新一代GPU 时，便把样本提供给30位人工智能科学家，其中有3人为中国政府效力。

对于英伟达这种有五分之一的业务来自中国的企业来说，这种方式很常见。该公司还通过一些措施培训本土科学家，并开发依赖其芯片的技术。早期的接触可以帮助英伟达定制产品，从而增加销量。

美国政府可以通过特朗普总统依据《国际紧急经济权限法案》（International Emergency Economic Powers Act）发布的行政命令来阻止这种交易。知情人士表示，这种措施会阻止或评估中美企业之间的非正式合作、中国企业对美国公司的投资或者中国在美国敏感军事设施附近购买物业的行为。

“我认为除了加强监管别无选择。因为倘若不采取这种措施，中国企业最终会越来越强大。”其中一名知情人士说，“他们会在10年或15年内挑战我们的企业。”

美国国务院前官员、现任战略与国际研究中心研究员的詹姆斯·刘易斯（James Lewis）表示，如果激活《国际紧急经济权限法案》，包括财政部在内的美国政府机构就可以使用它来监管所有目前不在监管范围的事情。

白宫官员拒绝对此置评，但却补充道：“我们很关注‘中国制造2025’，尤其是与人工智能等行业有关的内容。”

中国和美国企业都在当今人工智能领域走在前列。虽然谷歌等美国科技公司处于领先地位，但百度等中国企业也实现了很大进展。

但具体到芯片企业，英伟达却是其中的顶尖公司之一。目前还没有证据显示，英伟达的行为对美国国家安全构成威胁，例如提供GPU制造方法等商业机密。英伟达也表示，该公司并未在中国组建合资公司。

英伟达称，该公司与中国的合作（包括培训中国科学家以及让华为等中国公司使用其早期技术）都只是为了获得芯片使用反馈。

“我们十分重视保护专有技术。”英伟达说，“我们不会给任何地方、任何公司提供核心差异化技术。”

高通尚未对此置评，AMD和IBM则拒绝发表评论。

英伟达虽然不是唯一一家为中国提供技术的美国科技巨头，但显然受到中国方面的关注。中国科技部去年曾经希望开发速度达到英伟达芯片20倍的产品。

“这在5年前可能不必担忧。”刘易斯说，“但现在的政治和科技背景却很值得担忧。”(书聿)