微软Azure云计算持续增长 挑战亚马逊AWS霸主地位

原标题：靠云计算翻身的微软正在“挑衅”亚马逊AWS 作者：赵陈婷

微软最新发布的财报显示，云计算业务依然是公司目前业务最大的功臣。

北京时间4月27日，微软发布的2018财年第三季度财报显示，在截止到2018年3月31日的财季，公司实现了总营收和运营收入的实现两位数增长。其中，微软的智能云产品Azure已经连续十一季度增长超90%。

Azure挑战AWS

市场研究公司GBH Insights的分析师丹尼尔•艾夫斯（Daniel Ives）指出：“在企业大规模、长期地向云计算迁移过程中，Azure让微软进一步获得了增长动力，第三财季的财报证明了这一点。”

不可忽略的大背景是，微软的Azure正在与亚马逊AWS 直面竞争。

今年2月，市场研究公司Canalys估计，在规模高达156亿美元的云计算市场，受益于Azure的增长，微软以14%的份额在该市场排名第二，仅次于占有32%份额的亚马逊。

作为第一个在中国落地的国际公有云，微软与世纪互联的合作方式在过去4年来一直被视为外资云入华的参照模板。

但随着SAP、亚马逊AWS等诸多外资企业的云计算业务先后合法合规的落地，微软云在中国的先发优势正在被不断消耗。

除了这些摩拳擦掌的外国同行，微软云还需要面对阿里云、华为云等众多中国本土企业云计算业务的迅速崛起。

而资费下调已经成为几大厂商共同的选择。

2017年年初，微软曾宣布大幅下调Azure虚拟机价格，最高降价幅度高达60%。而AWS如今在定价上表现得也相当激进。

对此，微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容日前接受第一财经采访时表示：“我们很清楚价格不是核心的竞争因素。但是微软云不会为了价格输给阿里云和AWS。”

尽管竞争的格局尚未明朗，但对微软而言，已经在股价上有所收获。

由于投资者持续在大规模，全球性的云计算中保持加大投资，微软市值近期不断创新高。

去年10月份，微软首次创下6000亿美元的市值记录。要知道，微软上一次市值超过6000亿美元还是在18年前的2000年1月3日，那时候互联网泡沫还没破裂。

今年1月16日美股开盘后不久，微软股价突破90美元大关，市值一度冲上7000亿美元。

而这背后是微软第三任CEO萨提亚•纳德拉（Satya Nadella）在2014年上任之初就已经确认的“移动为先，云为先”战略。

自2014年就任CEO以来，纳德拉力主缩减微软核心资产、力推Azure云计算与亚马逊竞争，此外还加大力度推广了微软的Office365。

微软股价在过去一年中累计上涨了近40%，在纳斯达克周四的常规交易中，该公司股价收于94.26美元，较上一交易日上涨2.1%。在盘后交易中，该公司股价上涨了2.3%，至96.5美元。

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具体来看，2018财年第三季度微软的营收为268亿美元，增长16%；运营收入为83亿美元，增长23%，而净收益为74亿美元，增长35%。

2018财年第三财季，微软三大业务营收和运营利润都实现增长。其中，微软生产力和业务流程部门的营收为90.06亿美元，比去年同期的77.07亿美元增长17%；运营利润为31.15亿美元，高于去年同期的25.40亿美元。而智能云部门的营收为78.96亿美元，比去年同期的67.30亿美元增长17%；运营利润为26.54亿美元，高于去年同期的21.48亿美元。更多个人计算业务的营收为99.17亿美元，比去年同期的87.75亿美元增长13%，运营利润为25.23亿美元，高于去年同期的20.35美元。

“本财季的业绩充分反映了用户和企业对微软云的信任”，微软首席执行官萨提亚•纳德拉表示，“我们在基础设施、人工智能、生产力和商业应用等核心增长领域不断创新，为客户提供差异化的价值。”

在2018财年的第三季度，微软以股票回购和分红的形式向股东返还63亿美元，增长37%。

值得一提的是，面向云计算的转型收益颇丰后，微软开始加大对物联网的投入。

3月29日，萨特亚•纳德拉宣布了一项重大重组决定，这是自其2014年上任以来最重大的公司重组计划。

在这一面向全体员工发出的，题为“拥抱我们的未来：智能云与智能边缘”的电子邮件中，纳德拉宣布重新成立了两个新部门，分别专注于体验和设备、以及云计算和人工智能平台。

紧接着的4月4日，在微软43岁生日当天，Azure部门的全球副总裁通过一篇官方博文宣布，微软将在未来4年投入50亿美元用于物联网相关的研究、产品、服务和新项目拓展，凭借跨越云、操作系统和设备的物联网平台，最终达成微软的“智能优势”。

4月16日，为了加强下一代物联网设备的安全性，微软还推出了Azure Sphere——业界第一个全方位安全创新平台，旨在助力业界打造高度安全、智能边缘计算上互联的MCU设备。

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