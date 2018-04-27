美国或收紧对中美企业合作审查 关注人工智能领域

新浪美股 北京时间27日路透中文网讯，知悉讨论情况的消息人士透露，美国政府可能要开始对中美企业在人工智能领域的非正式合作进行审查，为科技公司间这种长期被视为在花园开发新品种般的合作构成威胁。

截至目前，美国政府对有关国家安全及其它关切问题的审查仅限于投资和企业并购。四位消息人士称，扩大审查范围的建议，是由部分议员和特朗普政府的部分官员提出的，他们担心知识产权被窃取以及技术被转让给中国。在国会对中国投资施加更严格的限制之前，扩大审查的做法可能只是权宜之计。

消息人士称，人工智能受到特别关注。其它可能受到审查的领域包括半导体和自动驾驶汽车等。

目前这只是初期想法，还不清楚会否有进一步行动，也不知道哪些企业间的非正式合作会落入新的审查范围。

任何割断中国和美国科技业者间关系的整体措施，即便是暂时性的，也可能对整体行业构成极大影响。包括超微（AMD.O）、高通（QCOM.O）、英伟达（Nvidia）（NVDA.O）、以及IBM（IBM.N）在内的美国大型高科技业者，都在中国拥有研究实验室及培训等各种活动，而这些通常都是与身为大客户的中国企业和机构进行合作的。

人工智能和芯片设计等领域的高阶人才，也在两国的各企业和各大学之间自由流动。

非正式业务关系的性质存在巨大差异。

举例来说，根据人工智能硬件领导厂商英伟达说法，去年在推出新款供数据中心、视频游戏、加密货币挖矿等应用的绘图处理器时，该公司向人工智能研究人员发送了30套样品。

对于像英伟达这样有两成业务来自中国的公司而言，这样派发样本早就习以为常。英伟达还有几项安排，在倚赖其芯片的地区训练本地研究人员及在本地研发相关技术。提供提前接触产品的机会将可协助英伟达量身打造产品，藉以扩大销售。

若特朗普依据国际紧急经济权力法签发行政令，美国政府可以禁止这类合作。消息人士称，此举将产生广泛影响，包括中美企业间的非正式合作关系，中国对美国科技公司的任何投资，都可能被阻止或遭到审查。

“我认为除了加强监管之外没有别的选择，因为如果不这样做，最终结果将是中国企业发展壮大，”其中一位消息人士称，”他们将在10到15年的时间里挑战我们的公司。”这位消息人士目前在修订与加强美国的外国投资规定方面，向美国议员提供咨询。

James Lewis以前是美国国务院的一名驻外事务官员，目前供职于战略与国际研究中心。他表示如果诉诸于该紧急法令，那么包括财政部在内的美国政府部门官员可能据此来”获得任何想要的东西”，包括目前落在监管制度以外的部分。

白宫一名官员称，不就针对内部管理政策讨论的揣测置评，但又表示关切，尤其是其瞄准的人工智能等行业。”

消息人士称，诚然，特朗普政府有可能会改变对动用该紧急法令的想法。他们补充说，对于动用该紧急法令，财政部内部有些人反应冷淡，因为他们更愿意侧重于通过修订后的CFIUS规定。

英伟达在声明中称，其在中国的合作仅旨在获得在华销售芯片的反馈。这些合作包括培训中国的科技人员，允许华为等中国企业初步使用部分其最新的技术等。

“我们极为保护我们的专利技术和专有技能，”英伟达称。”我们没有向其他任何地方的任何企业提供核心技术。”

高通没有回复置评请求，超微半导体和IBM未予置评。