爱奇艺高管解读财报：网络视频市场不会“一家独大”

新浪科技讯 北京时间4月27日上午消息，爱奇艺（Nasdaq：IQ）今日发布了截至3月31日的2018财年第一季度未经审计财报。报告显示，爱奇艺第一季度总营收为人民币49亿元（约合7.776亿美元），同比增长57%；净亏损为人民币3.957亿元（约合6310万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币11亿元。这是爱奇艺赴美IPO（首次公开招股）后发布的首份财报。

财报发布后，爱奇艺创始人、CEO龚宇以及CFO王晓东等公司管理层召开电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

瑞士信贷分析师托马斯·庄（Thomas Chong）：我有三个问题，第一个有关会员服务，管理层能否介绍一下付费用户以及竞争情况？第二个问题有关原创内容的货币化，请问爱奇艺内容的货币化潜力以及哪种内容的货币化潜力最大？第三个问题，管理层可否谈一谈整个网络视频行业的竞争格局以及未来整体发展趋势，尤其是内容成本和采购内容方面的情况？

龚宇：关于付费用户和会员的竞争情况，现在主要是爱奇艺与腾讯之间的竞争。我感觉这方面的竞争门槛比广告业务更高一些，要求更多一些，不但是头部内容，而且还要求有优选的内容，好的内容要多，而且要有合适的技术产品构成一种体系，包括流量的来源，包括用户拥有的特权，对拥有除内容以外的其他特权的感觉、满意程度等等，整个体系是由许多非常复杂的因素构成的。

从趋势上看，用户会购买一个以上不同视频平台的会员服务，我们看到这种趋势还是很明显的。所以，未来总的会员数会继续快速增加，而且随着每家网站原创内容比例的增加，原创内容基本上都是独家的，那么用户购买多家视频平台会员服务的可能性会进一步增加。所以，对爱奇艺来说，要进一步加大原创内容的比例。

至于原创内容的货币化能力，肯定要比采购内容强很多，对于广告业务来讲，由于现在会员数的不断增加，贴片广告投放送达的用户会越来越少，植入型的广告和中间插播型的广告让会员也可以看到，原创内容在初期策划和制作过程中，可以把广告主的营销目的转化为内容创意并植入进去，所以它在广告方面的货币化能力更强。

另外，在播出方式上，货币化能力也会变强。举例说，现在的原创网剧分成三个窗口期播放，第一个窗口期是给会员看，第二个窗口期是给免费用户看，第三个窗口期再恢复到给付费会员看。这种三个窗口期的播放方式，肯定会促进会员收入和广告收入的整体增长。与此同时，由于我们拥有原创内容的所有版权，我们可以以合适的方式截成短视频，短视频不仅可以在信息流服务中得到体现，也可以增加信息流的流量和广告库存，增加信息流广告的收入。

至于第三个问题有关视频行业整体竞争状况，现在的市场主要由三家公司组成，我们认为这个市场未来不是一家独大，或是所谓的寡头垄断，而是三家公司共存的情况会长期持续地存在下来。这个市场就像美国的电视市场一样，有多家电视网络公司，每家公司的内容差异化很大，他们发布的内容是各自公司原创的，那么中国网络视频市场的大部分内容还是采购的，所以相同内容的比例比较高。

而且，在采购会过程中，大家会形成竞价，内容成本也比较高。不过，随着原创内容比例的增加，用户可以看到自己喜欢看的内容，而且也是各自网站上的独家内容。这样一来，各家网站之间都有各自的发展方向，各家网站之间采购内容的竞争会缓解，这是第一点。其次，原创节目比例增加，会缓解这种竞争，让用户有多个选择。

第二点，过去一段时间，市场在高速增长，无论从流量端还是收入端，各家公司都获得了很大的市场份额，所以不会再投入大量资金和大量资源去争夺市场份额。但是，随着网络视频行业增长放缓，各家公司以后会更加注重投资效率问题，注重自己的优势发展问题，所以我们预计这种广泛性的竞争趋势会降低，这是很重要的一点。

第三点，现在网络视频行业的商业模式主要是品牌广告和会员收入，在整个行业再往下发展的过程中，随着市场逐渐成熟以及各家网站发展方向的逐渐明确，未来的业务重心可能会有更多的差异化，不再是三家公司几乎是一样的商业模式。未来，这种差异化也会将竞争激烈程度降低。(扬帆)

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