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美媒：马斯克创业项目太多 导致特斯拉前景不明

美媒：马斯克创业项目太多 导致特斯拉前景不明
2018年04月27日 11:48 新浪科技
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美媒：马斯克创业项目太多 导致特斯拉前景不明
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　　新浪科技讯 北京时间4月27日中午消息，埃隆·马斯克要做的事情还有很多很多。这一切也许是以他的核心业务——特斯拉为代价。

　　让我们回顾下公司的成立。马斯克的朋友在2003年创办了特斯拉。前一年，马斯克刚刚创办了SpaceX。但是特斯拉实现量产电动汽车的使命却是马斯克不能放弃的。

　　2004年，他作为特斯拉的董事长主导了公司的融资。

　　2006年，马斯克向他兄弟的太阳能源公司SolarCity投资了1000万美元。同年，特斯拉亮相了第一款Roadster电动跑车，被吹捧为未来“新能源”跑车的象征。但是马斯克对特斯拉有着更加远大的抱负。就在Roadster发布后几天，马斯克随即发布了公司的总体规划。

　　他想到打造更加平价的汽车，利用特斯拉来联合推销其他可持续能源产品，比如SolarCity的太阳能板。

　　所以，那会，马斯克白天管理SpaceX，然后抽空理出特斯拉的业务和产品战略，还要管理SolarCity的数千万美元投资。

　　2008年，马斯克接管了特斯拉担任公司的首席执行官，特斯拉的Roadster也开始投入生产。但是席卷全球的金融危机也把特斯拉卷入麻烦。好在，在圣诞前夕，马斯克获得了足够的资金来维持公司的运营。

　　2010年，特斯拉上市，马斯克的雄心壮志继续发展。

　　2012年，他的净资产达到10亿美元。

　　2013年，马斯克提出了一种新型交通运输系统设计，叫Hyperloop。系统使用真空管，以高达600英里/小时的速度喷射客舱。虽然，马斯克并没有自己成立相关的公司，特斯拉和SpaceX的工程师联手公开发布了设计。

　　这个时候，马斯克同时忙碌于SpaceX、特斯拉、SolarCity和Hyperloop项目之间。

　　2013年，特斯拉迎来第一个有利润季度。然而，接下来很久特斯拉一直处于亏损状态，直至2016年。与此同时，马斯克依旧马不停蹄地冒出各种新项目。

　　2015年底，他联合创办了一个名为OpenAI的研究小组，旨在研究和推送人工智能项目以惠及全人类。他还为项目带来了10亿美元资金。（不过今年，马斯克宣布退出OpenAI。）

　　2016年，马斯克又成立了Neuralink，该公司试图找到一种可以让计算机和人脑直接进行交互的方式。然后还有Boring Company，这家公司打算建造隧道，利用另一种新的技术——电动滑轨——来运输乘客和货物。

　　这一年，特斯拉竞标SolarCity，交易最终在2017年初完成。

　　所以，这时候，马斯克主宰了七个项目。

　　这一年，也是他在特斯拉的责任真正开始堆积的一年。内华达州的Gigafactory（“超级工厂”）开始生产电池。特斯拉也开始生产Model 3，借着这款平价车，特斯拉希望证明自己可以成为量产汽车制造商。

　　同时，特斯拉开始重建波多黎各的电网，并建造了世界上最大的锂离子电池，而马斯克则开始捣鼓他的Boring Company，并销售了定制帽子和火焰枪。

　　但是，等到特斯拉财报出来时，市场一片“失望”。分析师提出大量批评和质疑，甚至有人还怀疑公司是否为“庞氏骗局”。

　　在公司解雇了数百名工人之后，特斯拉受到了全美汽车工人联合会的投诉。马斯克说的“生产地狱”即将到来，他的一些工厂工人似乎也同意。特斯拉面临多个糟糕工厂工作环境的报道。更不用说，一再错过的Model 3生产目标。

　　2018年，马斯克把一辆特斯拉汽车送进了太空。但特斯拉依旧面临一摊子事。公司的生产目标始终是难以解决的痛。

　　在生产临时暂停后，特斯拉宣布公司将全天候运营生产线以实现Model 3的产量目标。马斯克也承诺，将在今年年底之前推出一款能够在美国自动驾驶的汽车，并表示特斯拉将在第三和第四季度实现盈利。同时，公司也面临各项诉讼和指控，包括误导投资者和员工歧视等。

　　但是马斯克把目标设定地更高。

　　截至4月中旬，特斯拉的市值约为500亿美元。而在接下来的十年里，马斯克希望公司市值增长到6500亿美元。

　　所以，到目前为止，马斯克并没有放慢脚步。这可能会导致特斯拉和华尔街之间的关系更加不稳定，而马斯克的远大前景也变得扑朔迷离。(木尔)

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